Zó maak je een zomerse frambozen-cheesecake zonder bakken

Cheesecakes heb je in veel vormen en maten, maar de immer winnende basis is hetzelfde. Met een kruimelige bodem van koekjes en (room)boter en een friszure vulling op basis van roomkaas kom je al een heel eind. Wil je er een zomerse draai aan geven, dan kun je er iets extra’s aan toevoegen. Frambozen en witte chocolade, bijvoorbeeld. Een gouden combinatie, zo blijkt uit onderstaand recept. Helemaal lekker wordt het als je de oven achterwege kunt laten. Deze cheesecake laat je namelijk gewoon opstijven in de koelkast.

Je hebt nodig voor deze cheesecake zonder bakken:

Voor de bodem:

200 g boterkoekjes of digestive biscuitjes (bastognekoeken zijn ook lekker)

100 gram gesmolten boter

Voor de vulling:

400g witte chocolade

160 g zure room

600 gram roomkaas

1 pakje vanillesuiker

60 gram poedersuiker

200 g verse frambozen

Aan de slag

1. Maak de bodem. Verkruimel de koekjes en meng deze met de gesmolten boter. Doe het mengsel in een springvorm met een diameter van ca. 26 cm en druk gelijkmatig plat.

2. Smelt de witte chocolade au bain-marie* (of voorzichtig in de magnetron), laat kort afkoelen en meng met de zure room.

3. Meng in een aparte kom de roomkaas met de vanillesuiker en poedersuiker. Spatel de zure room erdoor en dan de gesmolten chocolade, tot je een gelijkmatige crème krijgt.

4. Giet de crème op de koekjesbodem, duw her en der verse frambozen in het mengsel. Strijk daarna de bovenkant mooi glad.

5. Zet de cheesecake bij voorkeur een nachtje in de koelkast, maar minimaal vier uur. Garneer met verse frambozen.

Tikkeltje gezonder

Een zoete zomerse traktatie met witte chocolade willen we natuurlijk niet missen, maar wist je dat je cheesecake ook zó kunt maken, dat je ’m zelfs als verantwoord ontbijt kun eten? In dat geval gebruik je een net iets ander recept, met bananen en kwark als basis. Ook met de taartbodem kun je alle kanten op. Zo kun je de koekjes vervangen door gezondere alternatieven, zoals een mengsel van dadels, (noten) en havermout.

* Au bain-marie doe je door in een pan een laagje water aan de kook te brengen. Draai het vuur laag. Hang vervolgens een kom of smeltpannetje in de grote pan en zorg dat de onderkant hiervan het kokende water niet raakt. In de bovenste pan kun je de chocolade al roerende smelten.

Minstens zo lekker: een cheesecake met Oreo-koekjes en aardbeien. Ook hiervoor heb je geen oven nodig!

Bron: Freundin.de