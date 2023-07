Zó maak je makkelijk en snel de lekkerste frozen yoghurt bakjes, bars én spiesjes

We leggen je uit hoe je gemakkelijk zelf een lekkere frozen yoghurt maakt én zetten een aantal lekkere toppings en variaties voor je op een rijtje.

Wat heb je nodig?

De hoeveelheden uit het onderstaande recept zijn goed voor één grote portie yoghurtijs óf voor twee kleinere bakjes van de verkoelende snack.

150 gram (magere) yoghurt (plantaardige yoghurt of een andere gezonde yoghurt naar keuze kan ook)

150 gram bevroren fruit naar keuze

Eventueel een beetje honing, wat vers fruit of andere toppings ( pure chocolade, bijvoorbeeld)

Zó ga je te werk

Doe de yoghurt en de helft van het bevroren fruit in een blender, keukenmachine of mix het in een bak met de staafmixer. Zorg ervoor dat er een stevige, maar goed gemixte substantie ontstaat.

Voeg nu de andere helft van het fruit toe (dat mixt net iets makkelijker) en voeg eventueel de honing toe voor een wat zoetere smaak.

Is alles goed gemixt en heb je een gladde substantie gekregen? Dan is het al bíjna tijd om te genieten. Het enige wat je nu nog kunt doen, is je snack nóg lekkerder maken. Versier je bakje(s) frozen yoghurt bijvoorbeeld met wat vers gesneden fruit en/of pure chocolade.

De lekkerste toppings

Het leuke aan frozen yoghurt is, naast de lekkere smaak, dat je eindeloos kunt variëren met ingrediënten. Voor de afwisseling kun je bijvoorbeeld ook eens voor één of meerdere van onderstaande toppings gaan.

Cranberries

Lemon curd of jam

Stukjes koek

Stemgember

Kokos

Nootjes

Plakjes banaan (bevroren ook lekker)

Zelfgemaakte granola

Cacaosnippers (pure chocolade is het gezondst)

Mango in combinatie met (ja, écht!) chilipoeder

Pindakaas (om het gezond te houden kun je kiezen voor een pindakaas zonder toevoegingen, vaak te koop onder de benaming 100% pindakaas)

Frozen yoghurt bars

Valt het yoghurtijs goed in de smaak en lijkt het je leuk om met de snack te variëren? Een alternatief voor frozen yoghurt zijn frozen yoghurt bars. Net zo lekker en minstens zo snel gemaakt! Het enige wat je bij dit recept anders doet dan bij dat voor bakjes frozen yoghurt, is dat je de substantie na het mixen in een grote, platte schaal doet en deze vervolgens een paar uur in de vriezer zet. Daarna snijd je het in stukjes of breek je de grote plak frozen yoghurt, zodat je heerlijke yoghurtijsrepen hebt. Lekker als tussendoortje, maar ook als dessert.

Frozen yoghurt-spiesjes

Ook frozen yoghurt-spiesjes zijn makkelijk te maken en fantastisch als toetje na bijvoorbeeld een barbecue. Maak het frozen yoghurt-recept hierboven tót het moment dat je het fruit, de yoghurt en eventueel de honing door elkaar hebt gemixt. Daarna rijg je wat stukken fruit naar keuze aan een stokje en dip je de fruitspiesjes in de substantie. Even (op een plaat met bakpaper) in de vriezer en klaar is kees!

Bron: Leukerecepten.nl Sillysis.nl Boodschappen.nl