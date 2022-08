Zo maak je zelf geroosterde spitskool met komkommer en raita

Dit heb je nodig: • 2 spitskolen

• 2 el olijfolie

• zeezout

• versgemalen zwarte peper

• 1 teentje knoflook

• 125 g verse geitenkaas

• blaadjes van 1 flinke bos (25 g) munt

• flinke bos (25 g) platte peterselie of koriander, grof gehakt

• citroensap

• 250 g yoghurt, Griekse stijl

• 2 komkommers, in dunne schijfjes

• 3 el pepitas, kort gepoft in een droge koekenpan

• chiliflakes Bereiden: 55 min. Kcal.: 405 p.p. (excl. brood)

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de spitskolen in de lengte en snijd de helften in 2 of 3 delen, afhankelijk van de grootte. Verwijder het stronkje niet, anders laten de blaadjes los. Verdeel de koolparten over een met bakpapier beklede bakplaat en wrijf ze in met een drup olijfolie, zout en versgemalen peper. Rooster ze in 30 min. net gaar, keer de bakplaat halverwege de baktijd (roosteren kan ook op de BBQ). Ze zijn gaar als een puntig mesje er makkelijk doorheen prikt. De buitenste bladeren zullen heel donker worden, haal die eraf voor het opdienen.

Maak intussen de raita: pulseer knoflook, geitenkaas, de helft van de munt en peterselie, 2 el olijfolie en een kneepje citroensap in de keukenmachine glad en lichtgroen. Pulseer dan de yoghurt er kort door (let op: van te lang malen wordt de yoghurt dun) en breng de raita op smaak met zout en peper. Meng in een kom de schijfjes komkommer, de rest van de munt en peterselie en nog een kneep citroensap. Breng op smaak met een flinke snuf zout en meng de salade opnieuw zodat de komkommer wat slinkt. Doe op elk bord een flinke lik raita, verdeel hier de geroosterde koolparten over en schep de komkommersalade erover. Garneer met wat chiliflakes en geroosterde pompoenpitten. Lekker om te eten met naan of Libanees platbrood.

Fotografie: Jan Luijk