Zó (on)gezond is de trend #girldinner

We vroegen het aan diëtist Wendy Walrabenstein.

Wat is #girldinner?

De trend #girldinner is niet meer weg te denken van sociale media als TikTok. Zoals de naam van de trend al zegt, zijn voornamelijk jonge vrouwen fan. Het draait allemaal om het snel en makkelijk klaarmaken van avondeten, waarbij koken dikwijls overbodig is. Denk aan een borrelplank met crackers, kazen, charcuterie en wat fruit, maar ook aan willekeurige combinaties als een bagel en een koekje. Het resultaat: een bord met bij elkaar geraapte restjes en losse snacks.

Anders dan bij een tapas of mezze wordt een #girldinner door én voor één persoon gemaakt. Je bevredigt dus je zintuigen en behoeften door gewoon te eten wat je nog in de koelkast hebt liggen.

Gemak

Om te voldoen aan #girldinner mag je maaltje er vooral niet té fancy uitzien en mag er niet te veel moeite in zijn gestoken. Het draait allemaal om snel en makkelijk, om eten waar je op dat moment trek in hebt. De setting speelt daarbij een belangrijke rol. Eet je bijvoorbeeld een restje pasta met wat kaas van de vorige dag, gevolgd door een koekje dat je die middag op weg naar huis hebt gekocht? Dan is dat een echt ‘meidendiner’.

Hoe (on)gezond is #girldinner?

Op TikTok werd de trend al meer dan 30 miljoen keer bekeken. Een gebruiker beschrijft een typisch #girldinner als ‘zowel chaotisch als vullend’ en benadrukt dat het niet gaat om een dieet of de grootte van de porties, maar om eten waar je op dat moment zin in hebt. Wat dat betreft heeft #girldinner veel overeenkomsten met intuïtief eten.

Toch kan de trend ook rekenen op kritiek. ‘Meid, ga alsjeblieft naar de dokter. Je hebt een eetstoornis’, schrijven gebruikers onder sommige video’s. Diëtist Wendy Walrabenstein legt uit dat dit helemaal niet het geval hoeft te zijn als je onbeschaamd ‘graast’, zoals dat bij een goed #girldinner gaat. “Gelukkig hoef je echt niet uitgebreid te koken om gezond te eten. Alles staat of valt bij enkele punten die belangrijk zijn om te weten”, legt zij uit.

Belangrijke punten

Ze noemt allereerst de context, ofwel wat je verder op een dag eet. “Eet je de rest van de dag erg gezond en neem je ’s avonds niet al te veel ongezonde dingen, zoals chips en stukjes worst? Dan is het niet zo erg. Het is echter wat anders wanneer je leeft op wit brood met hagelslag.” Ten tweede benadrukt ze de frequentie, ofwel hoe vaak je zo’n soort borrelplank als avondmaaltijd neemt. “Is dat één keer per week of bijna iedere avond? Dat maakt natuurlijk wel wat uit.”

Tot slot gaat het volgens Walrabenstein om wát je daadwerkelijk eet. “Is het veel rauwkost met een dipje van hummus, wat noten, een volkoren stokbroodje en een stukje kaas? Dan is dat echt wat anders dan veel bewerkt vlees met chips en borrelnoten.” Veel mensen beseffen volgens haar nog steeds niet dat bewerkt vlees ongezond is en onder andere kanker veroorzaakt. “Je kunt het borrelplankje natuurlijk ook klein houden en daarnaast een lekkere salade eten met wat peulvruchten en rauwkost. Dat is ook een handomdraai gemaakt!”, geeft ze als extra optie.

Heel kwalijk en ongezond is zo’n #girldinner dus niet, mits je je houdt aan de bovenstaande punten.

Rebels

Behalve het belangrijke aspect van comfort, heeft #girldinner volgens sommigen ook iets feministisch. Een bord met snacks is snel klaargemaakt en staat lijnrecht tegenover het idee dat de vrouw in de keuken staat en het avondeten verzorgt voor het huishouden. #girldinner zou representeren wat veel meiden thuis eten als er niemand kijkt of niemand bij is, zonder rekening te hoeven houden met de voorkeuren van anderen. Daarmee gaat het in tegen de van oudsher diepgewortelde gendernormen.

Heb je al zin gekregen in een avondje voor jezelf met een #girldinner?

Bron: Nytimes.com