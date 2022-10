Zó voorkom je dat je droge mandarijnen koopt in de supermarkt

Ten eerste: hoe komt het dat sommige mandarijnen zo droog zijn? Dat kan tijdens het rijpen al mis gaan. Tijdens een periode met weinig zon moeten de mandarijnen langer aan de boom hangen. Dit kan ervoor zorgen dat de mandarijnen al erg rijp zijn op het moment dat ze in de winkel liggen. Hierdoor kunnen ze minder sappig zijn.

Uitgedroogde mandarijnen

Ook kan een te hoge temperatuur tijdens het rijpen of het rijpingshormoon ethyleen, dat weleens wordt gebruikt om de rijping te versnellen, zorgen voor uitdroging. Daarnaast kan een waslaag op een mandarijn erop duiden dat-ie lange tijd in de koeling is bewaard, waarover verderop in dit artikel meer.

De typische teleurstelling

André Dietz, mede-eigenaar van Citrus Sebastia, weet dat er zoiets bestaat als ‘de typische mandarijnen-teleurstelling’. “De ene is wel lekker, de volgende niet. Als je ze uit de supermarkt haalt, is het altijd gokken”, vertelt hij aan het AD.

Herkenning

Hoe je volgens hem een droge mandarijn kunt herkennen in de supermarkt? Door er even in te knijpen. Lucht tussen de schil en de vrucht betekent vaak dat de mandarijn is uitgedroogd.

Waslaag

Ook is even ruiken aan de mandarijnen geen slecht idee: “Aan de buitenkant moet je die heerlijke geur al ruiken. Is dat niet zo, dan zit er waarschijnlijk een waslaag op. Dat kun je overigens ook lezen op het etiket van het netje.” Die waslaag wordt aan een mandarijn gegeven zodat-ie langer houdbaar blijft. Mandarijnen met een waslaag liggen soms wel een maand in de koeling.

Doe dít met oudere exemplaren

Heb je nou toch een netje gekocht waar wat oudere exemplaren tussen zitten? Persen maar, tipt Dietz: “Dan heb je een heerlijk glas sap. Of je roostert de schil in de oven om er thee van te trekken. Of je doet wat schillen in een karaf water, mits ze onbehandeld zijn natuurlijk.”

Bron: AD.