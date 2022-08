Zó weet je of een galiameloen rijp is

Als je voor het schap in de supermarkt staat en je wil de rijpste galiameloen ertussenuit pikken, zijn er een paar dingen die je kunt doen. En nee, je hoeft de meloenen niet fijn te knijpen. Scheelt weer ruzie met de supermarktmanager.

Ruiken

Het handige aan een galiameloen is dat je kunt ruiken of-ie rijp is. Een rijpe galiameloen ruikt zoet en heeft die typische ‘meloengeur’. Als-ie nog geurloos is, heeft de meloen nog een paar dagen nodig om te rijpen. Dit geldt ook voor de cantaloupe en de suikermeloen, maar niet voor watermeloen.

Kijken

Ook door de buitenkant van de galiameloen grondig te inspecteren, kun je constateren dat-ie rijp is. De meloen heeft dan een mooie, gele kleur. Hij mag geen zachte, beurse plekken vertonen. Als dat het geval is, is-ie waarschijnlijk niet meer zo vers.

Voelen

Hard knijpen is niet nodig, maar bij een rijpe galiameloen geeft de schil bij lichte vingerdruk iets mee. Druk met name even op de onderkant van de meloen. Ook moet-ie stevig voelen. Als je zachte plekken in de meloen voelt, kun je beter een ander exemplaar kiezen.

Vers houden

Een rijpe galiameloen kun je het beste gelijk na aankoop consumeren. Door de meloen in de koelkast te bewaren, blijft-ie nog 1 à 2 dagen extra houdbaar. Je kunt de meloen ook in stukken snijden en zo in de koelkast bewaren. Is je meloen nog niet rijp? Bewaar 'm dan buiten de koelkast, zodat-ie kan narijpen. Een onrijpe meloen is meestal nog een week houdbaar.

In de vriezer

Zet de (stukken) meloen niet te dicht bij melkproducten in de koelkast. Deze producten nemen de zoete geur van de meloen snel op. Slimme tip: als je een boel meloenen hebt, kun je de stukjes ook invriezen. Bij minimaal -18 graden kun je ze tot wel een jaar in de vriezer bewaren.

Een (water)meloen snijden? Dat kan een flinke kluif zijn. Met deze techniek maak je de minste troep en heb je de meeste partjes:

Bron: RTL Nieuws, Verse oogst