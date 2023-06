Zo weet je welke watermeloen in de supermarkt rijp (en lekker zoet) is

Wel zo handig, voordat je die zware jongen voor niks mee naar huis sleept.

1. Gele vlek

Een watermeloen valt op de grond als-ie klaar is om verder te rijpen in de zon. Dat de watermeloen dat punt heeft bereikt, zie je aan een gele vlek op de schil. Dat wordt ook wel de grondplek genoemd en ontstaat doordat die plek op de grond lag terwijl de meloen verder aan het ‘zonnebaden’ was. Is de vlek niet geel, maar wit of groenig, wees dan op je hoede. Dan is de meloen wellicht al geoogst voordat hij volledig rijp was.

2. Het gewicht

Een watermeloen is sowieso al behoorlijk zwaar, maar als je een watermeloen in handen hebt die zwaarder aanvoelt dan-ie eruitziet, dan heb je de juiste in handen. Hoe rijper de watermeloen, hoe meer water hij bevat en hoe zwaarder hij dus is.

3. Kloppen

Schaam je hierbij vooral niet voor je medemens in de supermarkt, want dit is de laatste test. Klop even op de meloen. Hoor je eerder een ‘plonk’ dan een ‘dreun’, dan zit je goed. Bij een hol geluid is-ie rijp, bij een dof geluid eerder overrijp.

Watermeloen is goed voor je (en je lijn)

Watermeloen is niet alleen heel lekker, het is ook goed voor je. Het werkt vochtafdrijvend, heeft maar 37 calorieën per 100 gram én bevat vitamine A en vitamine C.

