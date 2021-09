Zó wordt je courgetti niet waterig

Met courgetti kun je eindeloos variëren, net als met gewone pasta. In een handomdraai zet je een vullende maaltijd, boordevol goede voedingsstoffen op tafel. En met deze tips voorkom je dat de courgetti waterig smaakt:

Rauw of kort bakken

Pasta kook je voor gebruik zo’n acht tot twaalf minuten, maar dat hoef je bij courgetti niet te doen. Dit is namelijk een typische beginnersfout. Courgette hoef je niet gaar te koken in warm water, maar kan je gewoon rauw eten. Mocht je hier niet zo’n fan van zijn, dan kun je de groente kort bakken. Zet hiervoor de pan op hoog vuur, doe een klein beetje olie in de pan en bak de courgetti kort gaar. Zo laat de courgette bijna geen vocht los.

Koken en drogen

Tóch liever koken? Kook de courgetti dan maximaal twee minuten. Laat de courgettepasta vervolgens goed uitlekken. Strooi er vervolgens wat zout overheen en laat ze een halfuurtje uitdruppelen. Wrijf de courgettesliertjes droog met keukenpapier.

Liever geen zout? Laat de groenten dan eerst uitlekken en leg ze vervolgens op een schone theedoek en dek de slierten droog.

In de oven

Als laatste kun je de rauwe slierten laten uitzweten in de oven. Leg ze hiervoor in één laag open op een bakplaat en bestrooi ze met zout. Laat ze een half uurtje opdrogen in de oven op maximaal 100 graden Celsius. Dep ze daarna helemaal droog met keukenpapier of een keukenhanddoek.

