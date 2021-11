Zó wordt je saus nooit meer te waterig

Zijn eerste tip is dat je de tijd moet nemen voor een goede saus. De beste sauzen ontstaan immers niet bij haast: “De kunst is om de saus heel rustig te laten trekken. Als je een lekkere saus wil maken, moet je hem niet te snel inkoken en denken dat je binnen een kwartier klaar bent. De smaken moeten bij elkaar komen, dat is het belangrijkst, of je nu een roomsaus of een bouillonsaus maakt.”

Bindmiddelen

Bij je saus kun je gebruik maken van bindmiddelen, zoals roux, maizena, bloem en xanthaan. Dit maakt de saus dikker. Daarnaast kan boter een goede toevoeging zijn: “Daarmee maak je je saus niet alleen dikker, ze wordt hierdoor ook vol van smaak.” Voeg dan koude klontjes toe aan een saus die niet meer kookt en mix het er doorheen met een garde of staafmixer. Je kunt je saus hierna niet meer laten koken.

Botjes en aardappelen

Nog twee tips van De Vries zijn het toevoegen van botjes, graten of beenderen van gevogelte en vis tijdens het maken: “Als je die toevoegt, maken ze de saus dikker en gaat de saus karamelliseren.” Je moet je saus voor het eten dan wel even goed zeven. Het sap van aardappelen werkt ook als een bindmiddel: “Aardappelen binden ook, dus als je die door de sapcentrifuge haalt heb je de aardappelsap. Doe daar room en melk bij en kook het tot het naar je zin is. Een natuurlijk product dus, erg leuk.”

Inkoken

Zijn laatste tip is inkoken: “Maar let wel goed op de verhouding. Als je veel water gebruikt en heel weinig botjes, dan wordt de saus nooit dik. De verhouding van botten en water moet dus ongeveer gelijk blijven, anders wordt het niet beter.”

Bron: Nu.nl.