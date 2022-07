Zó zorg je ervoor dat er langer prik in je frisdrank blijft

Allereerst is het goed om te weten dat de prik langer blijft zitten in kleinere hoeveelheden frisdrank. Zo zal de prik sneller uit frisdrank in een tweeliterfles gaan, dan uit een kleiner flesje of blikje.

Prik in je frisdrank behouden

Dat komt ten eerste omdat er in zo'n grote fles meer lucht zit, waar het koolzuur naartoe kan ontsnappen. Ten tweede zul je het probleem ook vooral bij grote flessen ervaren omdat je die nou eenmaal minder snel leegdrinkt.

Liever een grote fles

Maar het is natuurlijk relatief goedkoper om zo'n grote fles te kopen. En, niet bepaald onbelangrijk, je verbruikt dan minder verpakkingen, wat weer beter is voor het milieu.

Koel bewaren én dop erop

Wat kun je doen om toch te voorkomen dat je met cola zonder prik zit opgescheept? Bewaar je frisdrank ten eerste altijd koel. Wanneer de drank in de koelkast staat, zal ‘t langer prik behouden dan buiten de koelkast. Zorg er ook voor dat je de fles niet te lang zonder dop laat staan. Draai de dop altijd zo snel mogelijk na het inschenken weer terug op de fles en draai 'm flink strak aan.

Slimme truc

Dan nu de truc: om er écht voor te zorgen dat je frisdrank lang prik zal bevatten, moet je de lucht uit de fles knijpen. Dan kan niet gelijk, want dan knijp je de drank zelf eruit. Maar als je zo'n twee glazen cola uit een tweeliterfles geschonken hebt, kun je de truc al toepassen.

Knijpen maar

Knijp in de fles zodat de frisdrank omhoog komt en de lucht uit de fles ontsnapt. Zodra de drank niet verder kan, draai je de dop erop. Wanneer er nauwelijks lucht in de fles zit, kan het koolzuur hier niet naartoe gaan, waardoor het in drank zelf blijft zitten. Zo simpel is het. In de koelkast ziet het er misschien een beetje gek uit, zo'n fijngeknepen fles, maar effectief is het wel. Proost!

