Zoet én fris: bak nu zelf deze citroentaart met honing & pistache

Wil jij graag proeven van dit gele, hemelse gebakje? Goed nieuws: met dit recept heb jij deze citroentaart razendsnel op tafel staan.

Voor 10-12 personen: Bodem

• 160 g gepelde pistachenootjes

• 110 g havermout

• 1/8 tl zout

• 80 g boter, gesmolten

• 2 el honing

• 1 tl vanille-extract Vulling:

• 7 eieren (M), voor 350 g ei

• 150 ml verse slagroom

• 190 g suiker

• 3 citroenen

• Rasp en 160 ml sap van 2 citroenen Topping:

• 3 biologische citroenen

• 30 ml triple sec, Cointreau of witte rum

• 200 g suiker Verder nodig:

• Springvorm Ø 24 cm, ingevet, bodem bekleed met bakpapier Bereiden: 35 min. Oventijd: 45 min. Wachttijd: 2.5 uur.

Zo maak je de citroentaart:

Verwarm de oven voor op 160 ⁰C onder- en bovenwarmte. Maal pistachenootjes, havermout en zout samen tot een grof meel. Voeg de gesmolten boter, honing en vanille toe en maal tot het samenkomt als deeg. Bekleed hiermee de bodem van de taartvorm met een opstaande rand van circa 3 cm en druk stevig aan met een lepel. Bak de bodem in 15 minuten lichtbruin in de oven en laat iets afkoelen.

Meng de ingrediënten voor de vulling in een beslagkom, maar klop ze niet luchtig. Zet de taartbodem weer in de oven, iets naar voren geschoven, en giet voorzichtig de vulling erin (hou de vorm goed vast!). Bak de taart 25-30 minuten tot de vulling bijna stevig is. Een beetje wiebelen mag, dat stolt nog. Laat afkoelen en zet de taart daarna in de koelkast om in 2 uur helemaal op te stijven.

Snijd voor de topping 2 citroenen in dunne plakjes. Haal de schil van de derde citroen eraf met een dunschiller (zonder het wit) en pers de citroen uit. Doe 70 ml citroensap, de citroenschil en 100 ml water in een steelpan, breng aan de kook en laat 10 minuten koken. Voeg dan de drank toe, leg de plakjes citroen erin en laat helemaal afkoelen. Haal vervolgens met een vork de citroenplakjes eruit en breng de siroop opnieuw aan de kook. Haal van het vuur, leg de plakjes citroen erin terug en laat ze nogmaals in de hete vloeistof afkoelen. Tijd genoeg? Doe dit dan nog een keer!

Garneer de taart met de citroenplakjes en lepel de siroop erover.

Tip: De taart én de gekonfijte citroenplakjes zijn goed van tevoren te maken.

Styling: Cyn Ferdinandus | Fotografie: Eric van Lokven | Receptuur: Yvonne Jimmink