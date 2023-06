Zoete watermeloen-gazpacho

Gazpacho is ook heerlijk als dessert, zoals deze met watermeloen, gember en munt.

Yvette van Boven Eric van Lokven

Voor 4 personen • 3 limoenen, sap

• 1-2 el bruine basterdsuiker (naar smaak)

• 2 cm gember, geschild en fijngehakt

• ¼ watermeloen (1 kg schoon gewicht zonder schil en pitjes)

• 150 ml witte wijn

• 1 hand verse muntblaadjes Lekker met • 4 bollen roomijs óf een swirl yoghurt óf 4 el zure room/crème fraîche Bereidingstijd: 20 min. Wachttijd: 1 uur Kcal: 180 p.p. (met yoghurt)

Doe het limoensap in een pannetje met 1 el basterdsuiker en de gehakte gember, breng net aan de kook en laat circa 10 min. trekken.

Pureer de watermeloen in de blender.

Voeg het limoensap, de witte wijn en de helft van de muntblaadjes toe en proef of er meer suiker in moet.

Laat de soep zeker 1 uur ijskoud worden in de koelkast.

Serveermethode 1:

Verdeel de soep over 4 kommen, garneer met verse muntblaadjes en schep er een bol roomijs in, óf een swirl yoghurt óf 1 el zure room.

Serveermethode 2:

Schenk de gazpacho in hoge glazen, schep er een bol roomijs in en garneer met muntblaadjes.

Styling: Ingrid van Kuringen. Foodstyling: Oscar de Lint. Productie en receptuur: Studio Van Boven. Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. M.M.V.: Piet Hein Eek, kringloopwinkel, Sissy-Boy Homeland, Xenos