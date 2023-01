Zoetekauw? 5x gezondere alternatieven voor zoet broodbeleg

We zetten een aantal alternatieven op een rij. Goed nieuws: je hoeft je hunkering naar zoet niet op te geven, alleen de geraffineerde suikers.

Vers fruit

Vers fruit is een goede vervanger voor jam. Jam uit de supermarkt zit bomvol suiker en is niet erg gezond, maar een fris aardbeitje, banaantje of framboosje daarentegen... Tip: doe er een beetje hüttenkäse onder. Of wat dacht je van dunne plakjes appel met honing en kaneel?

Appelstroop

In appelstroop zit veel suiker, maar er zijn ook gezondere opties. Kies voor een appelstroop waarbij het sap van de appels (of peren) is ingedikt tot een stroop in plaats van een variant met toegevoegde suikers. Dat is een stuk gezonder.

Zelfgemaakte hagelslag

Ben jij zo iemand die geen boterham met hagelslag eet, maar hagelslag met een boterham? Dan wil je de gezonde hagelslag met amandelen, kokos en pure chocolade van Made by Ellen maken. Die is minstens zo lekker als de hagelslag die je gewend bent.

Notenpasta

Kies voor notenpasta in plaats van pindakaas. Geen geraffineerde suikers en sulfiet, wél gezonde onverzadigde vetten en eiwitten. Tip van Het Voedingscentrum: beleg de boterham met notenpasta met een paar plakjes komkommer met schil.

Zelfgemaakte chocoladepasta

Eerst proeven, dan oordelen: prak zelf twee avocado’s, vijftig gram cacao, vijftig gram honing en een beetje vanille-extract, roeren en smeer het op je bammetje. En? Lekker of lekker?

Bron: womenshealthmag.nl.