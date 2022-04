Anders dan de Oreo-ijstaart, Bailey’s lavacake en frikandellenvlaai, is deze roze koektaart er speciaal voor Koningsdag.

Iconische roze koek

De roze koek is en blijft een iconische koek. Het mierzoete cakeje met een laagje roze fondant heb je in verschillende varianten. In de supermarkt vind je ze met smarties, gevuld met jam of een volledig plantaardige variant.

Roze koektaart met jam

Nu verkoopt Lidl speciaal voor Koningsdag 49 oud-Hollandse specialiteiten. Denk aan oranje mergpijpen, zuurstokken, broodjes kroket, koffiekoeken én een roze koektaart. Deze taart is eigenlijk gewoon een XXL roze koek met daarop een dikke laag roze fondant en een laagje jam in de binnenkant. En eerlijk is eerlijk: dat is best een kinderdroom die uitkomt.

Zacht prijsje

Extra fijn: deze taart is ook nog eens hartstikke betaalbaar. Dit pareltje van Lidl ligt momenteel voor slechts € 2,99 in de schappen van de supermarkt. En, ga jij ‘m op de kop tikken?

