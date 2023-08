Zomers feestje? Maak een watermeloen-taart

We hebben het over de watermeloen-taart! Niet alleen is deze taart dé ideale zomersnack (want: zoet en verfrissend), hij ziet er ook nog eens waanzinnig uit. Dat terwijl-ie eigenlijk hartstikke makkelijk te maken is.

Benodigdheden

1 grote watermeloen (zonder pitjes)

Fruit naar keuze, bijvoorbeeld: blauwe bessen, ananas, druiven en kiwi’s (hoe meer het qua kleur afsteekt bij de watermeloen, hoe gezelliger het oogt)

Sap van een citroen om het fruit te beschermen tegen het bruin worden

Prikkers om het geheel goed bij elkaar te houden

Uitsteekvormpjes om het fruit in leuke vormpjes te steken

Hoe maak je het?

Het in elkaar zetten van deze taart is hartstikke simpel. Schil de meloen en snijd er drie of vier dikke, ronde plakken (minimaal 2 centimeter) van in verschillende groottes. Deze stapel je op elkaar.

Vervolgens ga je de taart decoreren met de andere fruitsoorten. Dit kun je doen door fruit te draperen (hoe meer, hoe spectaculairder) of je kunt leuke spiesjes maken die je erin steekt. Geef er een creatieve draai aan door uitsteekvormpjes te gebruiken en het fruit leuke, speelse vormpjes te geven. Besprenkel het geheel als laatste stap met een beetje citroensap, zodat de taart langer goed blijft.

Gezondheidsvoordelen

Taart eten was nog nooit zó gezond. Het nuttigen van watermeloen heeft namelijk talloze gezondheidsvoordelen. Zo zit het vol met ijzer, vezels, vitamine C en kalium. Hiermee is het goed voor je zenuwen en spieren én werkt het eten van watermeloen bloeddrukverlagend.

Bekijk hieronder wat voorbeeldjes ter inspiratie:

Watermeloen is een heerlijke snack in de zomer, maar deze smaakvolle hydratatiebom heeft nog andere gezondheidsvoordelen. Zo geeft-ie je weerstand een boost. Je hoort er alles over in deze video:

Bron: Pinterest