Zon in je glas! Ik gebruik Chinese oolong als basis, dat past goed bij de overige smaken.

Yvette van Boven Eric van Lokven

Voor 4 personen • 2 theezakjes oolongthee

• 1 l kokend water

• ¼ komkommer in dunne schijfjes

• 2-3 takjes munt

• 200 g watermeloen, gewogen zonder schil, in stukjes Bereidingstijd: 10 min. Wachttijd: 1 uur Kcal: 20 p.p.

Zet thee met de zakjes en het kokende water in een grote kan of bak die in de koelkast past.

Voeg meteen de komkommer, munten watermeloen toe en laat de thee afkoelen.

Verwijder de theezakjes en zet de thee minimaal 1 uur in de koelkast om goed koud te worden en de smaken te laten intrekken.

Schenk de ijsthee door een zeef in een andere kan of direct in glazen en serveer met eventueel wat ijsklontjes erin en wat garnering die over is van het maken.

Styling: Ingrid van Kuringen. Foodstyling: Oscar de Lint. Productie en receptuur: Studio Van Boven. Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. M.M.V.: Piet Hein Eek, kringloopwinkel, Sissy-Boy Homeland, Xenos