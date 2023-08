Zonde: Frankrijk heeft te veel wijn en dít doen ze daarmee

Het land kampte al langere tijd met wijnoverschotten, maar het gaat van kwaad tot erger. Het gaat de Franse overheid maar liefst tweehonderd miljoen euro kosten om de boeren van hun overschot af te helpen.

Enorm wijnoverschot

De afgelopen maanden is de wijnconsumptie flink gedaald, terwijl de productie in Europa juist met 4% steeg. Je snapt het: dat is een behoorlijke mismatch. En dat terwijl er al een overschot was.

Wijnboeren in de problemen

De Franse minister van landbouw geeft miljoenen uit in de hoop dat de wijnprijzen hierdoor niet verder hoeven te dalen. Niet gek natuurlijk dat de boeren hun wijnen voor weinig geld aanbieden, maar dit is niet goed voor de markt. Het geld wordt gebruikt om de voorraden te vernietigen, maar de alcohol uit de wijn zal wel hergebruikt worden, bijvoorbeeld voor schoonmaakmiddelen en parfum. Ook zal een deel van het geld gebruikt worden om boeren te helpen overschakelen naar andere producten, zoals olijven. Op dit moment zouden 1300 wijnboeren in de problemen verkeren, waarvan er 300 al hebben aangegeven te willen stoppen.

Dalende wijnconsumptie

Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar Fransen drinken steeds minder wijn. In 1975 dronken ze jaarlijks nog honderd liter per inwoner, nu is dat veertig. Die daling is dus niets nieuws, maar door de inflatie is de wijnconsumptie de laatste tijd nog harder gedaald.

Bron: AD