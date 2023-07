Zonnige stoofschotel: zeevruchten met cherrytomaatjes en kikkererwten

Voor 4 personen:

• 2 el zonnebloemolie

• 1 sjalot, gesnipperd

• 1 teen knoflook, in flinterdunne plakjes

• 2 bospeen, geschrapt en in plakjes

• 1 stengel bleekselderij, in plakjes

• 3 takjes oregano, de blaadjes

• 1 tl (zwart) komijnzaad, verwarmd en gekneusd in de vijzel

• 1 el baharat

• 1 l visbouillon

• 250 g cherrytomaatjes, in 4 porties verdeeld

• 1 blikje kikkererwten, afgespoeld en uitgelekt

• 500 g kokkels en garnalen

• 1 tl vissaus

• 10 g koriander, grof geplukt/gesneden

• ½ citroen of 1 limoen

Bereidingstijd: 30 min. Kcal.: 580 p.p.