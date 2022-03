Zoveel calorieën zitten er een avocado (en dit is hoeveel je er per week mag eten)

Er bestaat kennelijk zoiets als te veel avocado. Maar hoeveel is te veel? En hoeveel calorieën zitten er in een avocado?

Volgens diëtist Sonya Angelone, een woordvoerder van de Academy of Nutrition and Dietics, kun je beter niet meer dan een halve avocado per dag eten.

Vetquota

Avocado's zijn een goede bron van vezels, vitamine E, foliumzuur, kalium en vetten - ook al zijn het goede vetten. De gemiddelde avocado bevat zo'n 250 calorieën en 21 gram vet. Al dat vet doet een hoop goeds. Het werkt ontstekingsremmend, verlaagt het insulineniveau na een maaltijd en geeft langer een verzadigd gevoel. Maar hoe je het ook wendt of keert: die calorieën en dat vet tellen wel mee bij je dagelijkse vetquota.

Realistisch

Als je ernaar streeft gemiddeld 2.000 calorieën per dag te eten, zorg dan dat je niet meer dan 30 gram vet binnenkrijgt. Je kunt natuurlijk een hele avocado eten en je vetinname de rest van de dag beperken, maar dat is niet zo realistisch. Als je zo nu en dan een hele avocado per dag eet, is er nog geen man overboord. Maar íedere dag een hele avocado verorberen is dus geen aanrader.

Bron: Women's Health. Beeld: iStock