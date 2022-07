Zóveel calorieën zitten er in barbecuesaus (en déze is het minst slecht)

Het Voedingscentrum heeft zes kant-en-klare barbecuesauzen voor je op een rijtje gezet. Welke bevat het meeste suiker en/of zout? De linkerbalk is de hoeveelheid suiker, de rechter de hoeveelheid zout. De conclusie is duidelijk: de sauzen bevatten bijna allemaal veel suiker. Sommige sauzen (Yildriz, Jumbo, Heinz) bestaan zelfs voor bijna een derde (!) uit suiker. De zoetste is die van Jumbo, want die bevat maar liefst 8 suikerklontjes per 100 gram saus. Daar zitten dan ook 31 calorieën in per eetlepel.

De gulden middenweg

De saus die niet zoveel suiker bevat, is die van Remia. Die bevat ook ‘slechts’ 10 calorieën per eetlepel. Alleen zit in deze saus juist wel weer veel zout. Kortom: geen van alle past in de Schijf van Vijf. Mocht je dit weekend toch van een sausje bij de barbecue genieten, dan kun je het beste voor de middenweg kiezen. De barbecuesaus van Dirk’s huismerk 1 de Beste bevat 15 gram suiker (bijna 4 klontjes per 100 gram) en 1,7 gram zout per 100 gram. Dat komt neer op 17 calorieën per eetlepel.

Zelf barbecuesaus maken

Je kunt natuurlijk ook altijd nog zelf in de weer om saus te maken. Zo weet je precies wat erin zit en hoef je niet moeilijk te doen tijdens het lezen van de etiketten. Maar onthoudt wel: écht gezond is deze saus ook niet. Het verschil is dat je de klontjes suiker vervangt voor ahornsiroop of honing.

Ingrediënten

200 gram tomatenblokjes uit blik

2 eetlepels rijstazijn (of appelazijn)

1 theelepel dijon mosterd

1 eetlepel gerookt paprikapoeder

35 gram ahornsiroop of honing

Eventueel een snufje zout

Zo maak je het

Doe alle ingrediënten in een kleine pan en pureer het tot je echt een sausje krijgt. Als je op je zoutinname let, kun je het zout ook weglaten. Breng de saus vervolgens aan de kook en laat het op een laag vuurtje tien minuten sudderen. Proef tussendoor even en voeg naar smaak nog wat azijn of gerookt paprikapoeder toe. Haal de saus van het vuur en doe alles in een glazen voorraadpot.

Heerlijk gegrilde groentes en een lekker worstje van de barbecue. Maar wat nou als je helemaal geen barbecue hebt? Hier is de oplossing:

Bron: Het Voedingscentrum