Zovéél paaseitjes moet je eten om 1 kilo aan te komen

Als je voortdurend paaseitjes zou snoepen zonder je eetpatroon aan te passen, dan ben je stiekem wel ongezond aan het eten. En van ongezond eten kom je aan. Maar één paaseitje van melkchocolade bevat gemiddeld 45 calorieën. En om één kilo aan te komen, moet je volgens hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell ongeveer 7000 calorieën extra eten. Dat komt neer op ongeveer 150 paaseitjes.

Paaseitjes

Dat betekent dus dat je bovenop je dagelijkse portie van zo’n 2000 calorieën nog eens 7000 kcal extra moet eten. Dat is dus meer dan drie keer wat je op een dag eet en ja, dat zijn héél wat extra maaltijden en snacks. Kortom: maak je geen zorgen om een paaseitje meer of minder.

Hoewel in gewicht aankomen dus enige tijd nodig heeft, gaat afvallen nóg een stuk langzamer. Het is niet zo dat je gelijk 1 kilo verliest als je drie keer minder eet op een dag. Bovendien is het niet eens gezond om ineens veel minder te eten. Je kunt beter gezonder eten en ongezonde tussendoortjes laten staan.

Hoeveel calorieën om af te vallen

De meeste diëtisten zeggen dat vrouwen die willen afvallen gemiddeld ongeveer 1500 calorieën per dag zouden moeten binnenkrijgen. Zeker als je niet bijzonder actief bent en ouder dan 40 jaar bent, is dit een prima richtlijn. Maar het verschilt natuurlijk per persoon en per lichaam.

Stel: je eet rond Pasen elke dag één of hooguit twee paaseitjes. Dan krijg je per dag ‘maar’ 80 calorieën te veel binnen. Als je het daarbij houdt, word je dus niet direct dik van deze chocoladelekkernij. Wat dat betreft hoef je je gelukkig dus niet al te veel zorgen te maken. En anders kun je op deze manier heel eenvoudig de calorieën van één paaseitje verbranden.

Nou, je kunt dus met een gerust hart een paar paaseitjes eten. Maar de keuze is reuze in de supermarkt. Zie je door de bomen het bos niet meer? Déze witte chocolade paaseitjes wil je inslaan volgen Libelle’s grote paaseitjestest 2023. Liever melk? Ga dan voor deze paaseitjes. Voor puur kan je het beste voor deze gaan, en als e wil uitpakken met unieke smaken, zit je met deze goed!