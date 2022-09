Zweedse broodjes met kardemom- en vanillevulling

In hartje Amsterdam kneedt Isabell Häggström het ene zoete broodje na het andere: verse bullar uit haar thuisland Zweden. Vooral de Zweedse kaneelbroodjes zijn bekend, maar daar heeft Isabell een heerlijke variatie op. Ze deelt haar recept voor Zweedse kardemom- en vanillebroodjes met ons.

Isabell Häggström Ernie Enkelaar

Ga jij voor de kardemom of de vanille, of lekker allebei?

Dit heb je nodig

Voor het deeg • 250 ml (haver)melk

• 7 g droge gist

• 75 g (vegan) boter, in blokjes, op de kamertemperatuur plus om in te vetten

• 40 g kristalsuiker

• ¼ tl zout

• 1 tl gemalen kardemom (optioneel)

• 400 g tarwebloem Voor de kardemomvulling • 75 g (vegan) boter, op kamertemperatuur

• 40 g kristalsuiker

• 1 el gemalen kardemom Voor de vanillevulling • 50 g (vegan) boter, op kamertemperatuur

• 2 el vanillesuiker

• 20 g kristalsuiker Voor de garnering • zaden of noten om te decoreren Voor de siroop • 100 ml water

• 80 g kristalsuiker Extra nodig • muffinvorm

• deegkwast

• deegroller Bereiden: 30 min. Wachttijd: 70 min. Bakken: 10 min.

Zo maak je de Zweedse broodjes

Verwarm de melk op laag vuur in een steelpan tot het lauwwarm (lichaamstemperatuur) is. Doe de gist in een grote kom, schenk de melk erbij en roer tot de gist is opgelost. Voeg dan de blokjes boter, de suiker, het zout, eventueel de karde­mom en de bloem toe, maar houd 30 g bloem apart voor het bestuiven.

Kneed het deeg met een machine circa 5 ­minuten stevig door, of 10 minuten als je met de hand werkt. Het deeg moet zacht aanvoelen en makkelijk uit de kom komen. Dek de kom af met een theedoek en laat het deeg circa 30 minuten rijzen.

Meng ondertussen de ingrediënten voor de gekozen vulling in een kleine kom. Leg het gerezen deeg op een met bloem bestoven werkblad en kneed het lichtjes door met je handen. Rol het met de deegroller uit tot een rechthoek van 2-3 mm dik.

Verdeel de vulling over de rechthoek en rol het deeg in de lengte op. Snijd de deegrol in 10 gelijke stukken. Leg de broodjes met de snijkant naar boven in een (ingevette) muffinvorm. Dek de broodjes af met een theedoek en laat ze nog 40 minuten rijzen.

Verwarm de oven voor op 225 °C.

Verwarm de ingrediënten voor de siroop in een steelpannetje op laag vuur en roer tot de suiker helemaal is opgelost. Laat de siroop afkoelen. Strooi de decoratie over de broodjes en bak ze 5-10 min. in het midden van de oven. Bestrijk de ­broodjes met de siroop zodra ze uit de oven ­komen. Laat ze vervolgens nog een beetje afkoelen, voordat je ze opeet.