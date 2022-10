Afgevallen prins Laurent krijgt trui van hondenhaar in extra grote maat

Drie kilo haar was er voor nodig om de trui voor Laurent te breien, maar dan heb je ook wat. De jongere broer van de Belgische koning Filip kreeg de trui aangeboden toen hij de Belgische regio Haspengouw bezocht.

Laurent is fan van bobtails

Het cadeau kwam voort uit een weddenschap. Laurent was in het voorjaar bij een evenement van Handi-Bob, een vereniging die kinderen met een handicap samenbrengt met bobtails. De Belgische royal is net als bijvoorbeeld de Britse familie een groot hondenliefhebber en dan speciaal fan van dit hondenras. Hij maakte een grapje tijdens het event: “Ik wil graag een trui met kortstaarthaar.”

Drie kilo hondenhaar

Een lid van de vereniging liet zich dat geen twee keer zeggen en verzamelde drie kilo bobtailhaar. De trui kreeg de prins vrijdag aangeboden.

Laurent viel 34 kilo af

Wat meteen opviel, was dat de trui veel te groot voor hem was. De maat was XXL (extra-extra large). Dat vond Laurent totaal geen probleem. “De maat is perfect. Ik ben 34 kilo afgevallen en weeg nog maar 100 kilo. Ik voel me veel beter in mijn vel. De trui is misschien alleen wat te lang”, zei hij tegen de krant Het Laatste Nieuws.

Bron: HLN.be