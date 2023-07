Belgische koning Albert mag vandaag het ziekenhuis weer verlaten

Albert, de vader van de huidige koning Filip, werd vorige week opgenomen met uitdrogingsverschijnselen. Kort daarna liep hij ook een bloedinfectie op, waarvoor hij de afgelopen dagen is behandeld.

In goede handen

Het koninklijke paleis liet al snel weten dat het de goede kant op ging met zijn gezondheid. Toch wilde het ziekenhuis vanwege zijn hoge leeftijd geen risico nemen en moest hij daarom nog een paar dagen langer blijven. Gelukkig zal hij thuis ook in goede handen zijn, want zijn dochter prinses Astrid heeft zich opgeworpen als mantelzorger.

Titel behouden

Koning Albert was tussen 1993 en 2013 koning van België. Zijn kwakkelende gezondheid was destijds één van de redenen dat hij besloot om afstand te doen van de troon. Zijn zoon Filip volgde hem op. Albert mocht, anders dan in Nederland gebruikelijk is, na zijn aftreden zijn titel behouden. Filip is wel het enige staatshoofd.

Bron: NU.nl