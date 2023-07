Belgische prins Laurent aangeklaagd voor afpersing en fraude: “Nonsens”

Het voorval gaat terug naar 2008. Volgens HLN had Laurent een contract afgesloten met de regering van Libië. Hij investeerde zo’n 50 miljoen voor een project rond herbebossing. In 2010 werd dit contract eenzijdig opgezegd door de Libische overheid. Laurent probeerde zijn geld terug te krijgen, maar dat krijg hij niet.

In 2015 stapte Laurent hiervoor naar de rechter in Brussel en hij kreeg zijn gelijk. Dat bedrag zou inmiddels opgelopen zijn tot 70 miljoen euro, maar hij heeft nog niks van zijn geld teruggezien. Hij heeft verschillende pogingen gedaan en volgens de aanklacht is dat op een totaal verkeerde manier gegaan. Hij zou namelijk druk uitgeoefend hebben op de topman van het staatsfonds én de rechtszaak onwettig hebben beïnvloed.

‘Belachelijk’

Laurent noemt deze aanklachten van afpersing, fraude en “een belachelijke manier” om hem persoonlijk aan te vallen. De zaak is volgens hem “nonsens”, zegt de jongere broer van koning Filip tegen Het laatste nieuws.

Hij stelt de zaak anders: “Het is heel simpel: Libië moet mijn stichting 50 miljoen euro terugbetalen en dat wil het niet Libië heeft in dit dossier voor de rechter al negen keer op rij ongelijk gekregen, dus valt het mij nu persoonlijk aan, op een belachelijke manier.”

‘Onmogelijk’

Hij maakt zich dan ook totaal geen zorgen om het onderzoek. “Iedereen die de rechtsgang in België een beetje kent, weet dat het onmogelijk is dat ik een rechter zou kunnen beïnvloeden. Onmogelijk. En dan nog negen keer op rij, zogezegd. Bij hen lukt dat misschien, maar niet in België.”

Het is overigens niet de eerste keer dat prins Laurent voor de rechter moet verschijnen. In 2022 moest de broer van koning Filip zich verantwoorden voor de politierechter in Leuven verantwoorden voor een verlopen keuringsrapport van zijn auto.

Bron: Nieuwsblad, HLN