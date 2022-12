Belgische prinses Eléonore gespot in exact dezelfde jurk als prinses Amalia

Het was een bijzondere avond voor de Belgische royals, want het was voor het eerst in jaren dat er weer publiek aanwezig was bij het kerstconcert. Het concert is een bedankje van koning Filip en koningin Mathilde voor iedereen die heeft bijgedragen aan het goede verloop van hun activiteiten in het afgelopen jaar.

Feestelijke jurk

Prinses Elisabeth, die in Oxford studeert, was speciaal voor de gelegenheid teruggekomen naar België. Gabriël, (19) de oudste zoon van het koningspaar, schitterde in afwezigheid. Volgens de Belgische media zit hij deze week op internaat op de Koninklijke Militaire School in Brussel, waar hij dit jaar aan zijn legeropleiding is begonnen. Prinses Eléonore (14) was wel aanwezig en wist de show te stelen in een prachtige jurk van Diane von Furstenberg die ons erg bekend voorkomt:

Prijskaartje

Mocht je denken: die jurk wil ik ook wel dragen met de kerst. Er hangt een aardig prijskaartje aan. Op deze site kun je de jurk nu met korting kopen. In plaats van € 676 betaal je er nu € 466 voor.

