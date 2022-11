Belgische prinses Elisabeth prijkt op lijst met begeerlijkste vrijgezellen

Op de lijst staan ook andere royals.

Prinses Elisabeth en prinses Olympia

Het Britse magazine Tatler bestaat al sinds 1709 en brengt één keer per jaar een lijst met de - in hun opinie - tweehonderd meest succesvolle en aantrekkelijke vrijgezelle Britten en Europeanen. Prinses Elisabeth van België, prinses Olympia van Griekenland en prins Sébastien van Luxemburg zijn alle drie opgenomen in de lijst.

Top 10

Het is nog niet bekend op welke plek de royals staan. In december komt het tijdschrift met daarin de complete lijst uit. De top 10 is echter al wel bekend. Onder anderen profvoetballer Mason Mount, model Emilia Boateng en ondernemer Steven Bartlett staan in de top 10.

Bron: RTL Boulevard