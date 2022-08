De oudste dochter van prinses Astrid en prins Lorenz en het nichtje van koning Philippe wist haar relatie goed verborgen te houden. Maria Laura zou al jarenlang een relatie hebben met William, die twee jaar jonger is dan zij. Het Belgische Hof staat erom bekend de kinderen uit de publiciteit te houden. Ze deelden vorig jaar bij de aankondiging van de verloving een foto op Instagram.

Samen in Londen

Waar en wanneer de twee elkaar ontmoet hebben, is nooit helemaal duidelijk geworden. Het zou op het werk kunnen zijn, omdat ze beiden in Londen wonen en werken. Maria Laura is klimaatanalist bij de ngo CIFF en William werkt in het vermogensbeheer. Hij is de zoon van een Britse moeder en een Frans-Marokkaanse vader.

Maria Laura en William delen samen in ieder geval twee passies: tennissen en reizen.

Trouwen in Brussel

Belgische media schrijven dat de bruiloft van Maria Laura en William in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal is. De locatie van het wettelijke huwelijk is niet bekendgemaakt.

Maria Laura is overigens niet de enige telg uit de Belgische koninklijke familie die een link heeft met Engeland. Haar nicht en kroonprinses Elisabeth studeert History & Politics aan het Lincoln College in Oxford, dat onderdeel is van de universiteit van Oxford. Ook haar 18-jarige broer prins Gabriël gaat in augustus deze studie volgen in Engeland.

Bron: ANP