Biograaf over prinses Charlene van Monaco: “Ze heeft alles, maar is al jaren ongelukkig”

In Charlene, the search of a princess gaat journalist Arlene Prinsloo op zoek naar de verhalen achter de mysterieuze royal. Daarvoor sprak zij met Charlenes schoonzus Chantal en bekenden en vrienden van de royal. De prinses zelf werkte niet mee. “Prinses Charlene heeft alles, paleizen en rijkdom, maar is al jaren ongelukkig”, vertelt ze aan SABC News, volgens Linda.

Down to earth

Charlene Wittstock werd geboren in Zuid-Afrika en groeide op in Zimbabwe. In 2011 trouwde ze met de twintig jaar oudere prins Albert van Monaco, die ze in 2000 leerde kennen tijdens een Grand Prix. Ze is op dat moment Olympisch zwemster en de meest uitgesproken van haar team, schrijft Prinsloo. “Ze is van nature vrij down-to-earth, sociaal en expressief. Ze praat veel met haar handen en ze houdt bijvoorbeeld ook van foute grappen.”

Strenge regeltjes

Aan haar vrije leven komt een einde als ze de paleismuren binnenstapt. Ook aan het hof van Monaco gelden namelijk strenge protocollen en regeltjes, die de prinses behoorlijk zwaar vallen, aldus de auteur. “Charlene had het heel heel moeilijk met het settelen in Monaco”, vertelde Prinsloo in de podcast The great equalizer, volgens Linda. Zelfs Albert zou geworsteld hebben met het koninklijke leven, al groeide hij ermee op.

Van het toneel

Door de jaren heen verdween Charlene af en aan van het toneel met gezondheidsproblemen. Geruchten over een scheiding van Albert laaiden op, net als speculaties over wat er precies aan de hand zou zijn met de prinses. In 2021 werd ze meerdere keren geopereerd, nadat ze een oor-, neus- en keelontsteking opliep in Zuid-Afrika. Ze was nog maar net thuis in haar gouden kooi in Monaco toen ze weer vertrok naar Zwitserland, om in een kliniek bij te komen van uitputtingsverschijnselen.

Tot rust gekomen

Wat er precies is gebeurd, blijft een mysterie, schrijft Prinsloo. Niemand wil daarover met de auteur praten. ‘Een hele moeilijke periode’, noemde Charlene het zelf in een zeldzaam interview met het Zuid-Afrikaanse blad You. “Ik voel me fysiek veel sterker. De weg is lang, moeilijk en pijnlijk geweest. Ik wil niet te snel gaan, maar ik ben meer tot rust gekomen”, zei ze toen over haar herstel.

Lichtjes in haar ogen

Inmiddels lijkt de prinses weer opgekrabbeld. Sinds vorige zomer geeft ze weer acte de présence op koninklijke feestjes en ook is ze weer terug op het honk in Monaco, waar ze veel tijd doorbrengt met haar tweeling Jacques en Gabriella (8). “Ze staat weer, ze heeft weer lichtjes in haar ogen”, schrijft de biograaf. “Charlene houdt vol”.

