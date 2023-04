Charlene in chique witte outfit én met Albert bij tennisfinale

Charlene steelt vaker de show in opvallende outfits. Dit keer ging ze geheel in tennisstijl en was ze gekleed in elegant crèmewit. Ze combineerde een blazer van katoen-zijdemix met een pantalon van hetzelfde merk in dito kleur. De blazer is van een van haar favoriete ontwerpers, Akris, meldt Hello!

Daaronder droeg ze een mouwloze katoenen jerseytop met tule halslijn, eveneens van Akris. Charlenes zonnebril is van het merk Ferragamo.

Beeld BrunoPress/Abaca Press

Royal wit outfit

Het ivoorkleurige pak is al een tijdje een hit onder de royals. Zo waren Kate Middleton, Meghan Markle en koningin Letizia van Spanje al eens te zien in een dergelijke look.

Tweeling en broer Charlene

Tijdens de tennisfinale werden prinses Charlene en prins Albert vergezeld door hun tweeling, prins Jacques en prinses Gabriella (8). Charlenes jongere broer Sean Wittstock en zijn vrouw Chantell waren ook aanwezig.

Beeld BrunoPress/Abaca Press

Scheidingsgeruchten Charlene en Albert

Het toernooi was de tweede keer dat Charlene en Albert een publiek evenement bijwoonden, sinds ze eind maart geruchten ontkenden dat van plan waren te scheiden. Het Monegaskische hof had al eerder de geruchten met klem ontkend.

Beeld BrunoPress/Abaca Press

Bron: Hello Magazine