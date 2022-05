Charlene is terug! De prinses is voor het eerst sinds ruim een jaar met prins Albert gespot

‘Waar is Charlene?’ is al maandenlang de meest gestelde vraag als het gaat om het Monegaskische koningshuis. Voor het eerst sinds lange tijd laat de prinses zich weer in het openbaar zien en fotograferen. Tijdens het Formule E Wereldkampioenschap in Monaco kan er zelfs een (zuur) lachje af bij Charlene.

Prinses Charlene laat zich weer zien

Wie in de beeldbanken duikt, ziet dat de laatste foto van Albert en Charlene in het openbaar dateert uit januari 2021. Lange tijd werd de agenda van de prinses schoongeveegd. Charlene werd geveld door gezondheidsproblemen, waardoor ze een groot deel van 2021 doorbracht zonder haar echtgenoot en geliefde kinderen.

Ze verbleef daarna maanden in een peperdure kliniek in Zwitserland om bij te komen. Na haar laatste mysterieuze tripje begin april lijkt ze vooralsnog voorgoed teruggekeerd naar haar gouden kooi in Monaco.

Prins Albert, prinses Charlene en de kinderen bij het WK Formule E. Beeld Getty Images

Het WK van de Formule E is een mooie gelegenheid voor het koppel om het beeld te scheppen dat er (nog) geen sprake is van een scheiding, zoals de geruchten al jaren doen vermoeden.

Vanaf een speciale plek op de tribune zien ze hoe de Belg Stoffel Vandoorne namens Mercedes het kampioenschap in de wacht sleept. De kinderen lijken iets minder van het evenement te genieten dan hun vader die groot fan is van autosport: zij staan met hun vingers in de oren door de herrie op het circuit.