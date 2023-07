Charlene van Monaco bezoekt een gala in deze sprookjesachtige glitterjurk

Charlene liet zich met dit bezoek voor het eerst in lange tijd weer in het openbaar zien. Nu schittert Charlene wel vaker door afwezigheid, maar fans en kenners maakten zich nu toch wel een beetje zorgen om de prinses, met name door haar afwezigheid bij Wimbledon. Gelukkig liet ze het Rode Kruis-gala niet aan zich voorbijgaan.

Charlene droeg sprookjesjurk naar gala

Charlene droeg een lange, witte japon met doorzichtige mouwen en een tailleriem. Ze droeg ook een aantal prijzige juwelen, zoals haar Van Cleef & Arpels Lovia-oorbellen. Dat zijn nogal bijzondere exemplaren. Ze zijn namelijk bezet met diamanten en saffieren. Toe maar!

Camille Gottlieb

Wie die andere vrouw naast prins Albert is? Zijn nichtje Camille Gottlieb, de jongste dochter van prinses Stéphanie van Monaco. De 25-jarige Camille droeg een prachtige paarse prinsessenjurk van Zuhair Murad. De kleindochter van Grace Kelly zoekt graag de spotlights op. Zo vergezelt ze Albert en Charlene regelmatig bij werkbezoeken en is ze van de partij op nationale feestdagen. Ook online vergaart ze met haar 108.000 volgers veel bekendheid.

Het Rode Kruis-gala

Het was alweer het 74e Rode Kruis-gala. In 1948 werd het gala in het leven geroepen door prins Louis II van Monaco. Uiteraard om geld in te zamelen voor het goede doel, maar stiekem is het ook al jaren het ideale feestje om te flaneren. Dit weekend waren er niet alleen familieleden van Albert van de partij, maar ook van Charlene. Zo waren haar broer Gareth Wittstock en zijn vrouw Roisin Galvin aanwezig. Het gala telde naast de royals zo’n 800 gasten. Zij kregen een spectaculair optreden van Robbie Williams.

Dit weekend waren Albert en Charlene van Monaco aanwezig bij het Rode Kruis-gala, dat jaarlijks plaatsvindt in Monaco. Beeld Getty Images

Charlene trok hiervoor een sprookjesachtige, witte jurk uit de kast. De twee leken wel een bruidspaar! Beeld Getty Images

Alberts nichtje Camille Gottlieb, de jongste dochter van prinses Stéphanie, was ook van de partij. Beeld Corbis via Getty Images

Wat kledingstijl betreft is Charlene een beetje anders dan de meeste prinsessen. Maar dat ze een heus mode-icoon is, bewijst royaltyvlogger Josine aan de hand van vier sleutelwoorden:

Bron: Blauw Bloed