Daar is ze weer: Charlene deze week drie keer in de spotlights

Fans waren even bang dat de afwezigheid van de prinses te maken zou hebben met problemen waarmee de prinses al jaren kampt. Die werden onlangs in een biografie over haar leven gedeeld. Dat terwijl ze die weken daarvoor zo ontspannen en zelfverzekerd overkwam bij officiële evenementen, mét en zónder manlief prins Albert.

Charlene drie keer in de spotlights

Maar er blijkt geen reden tot zorg. Charlene werd afgelopen week zelfs drie keer gespot. Maandag was ze voor een jubileumgala in Hôtel de Paris Monte-Carlo. De royal pakte uit in een gewaagde lakleren strokenjurk van het Zwitserse modehuis Akris met doorschijnende panelen.

Een dag later kwam ze met prins Albert in een mooi, oversized wit pak naar de Monte-Carlo Yacht Club bij een fondsenwerving ten behoeve van de Nelson Mandela Foundation. Het was dinsdag de Internationale Nelson Mandela Dag. Ze droeg daarbij diamanten en had sandalen aan haar voeten.

Romantiek bij kaarslicht

Donderdag was het zelfs tijd voor wat romantiek. Charlene en Albert hadden een dinertje bij kaarslicht, georganiseerd door het stadhuis van Monaco. Voor die tijd kreeg de prinses nog een cheque overhandigd voor haar eigen foundation.

Charlene droeg voor de gelegenheid een prachtige marineblauwe jurk met transparante panelen op de schouders, ook weer van haar misschien wel favoriete modehuis Akris.

Zo lijkt er weinig aan de hand met Charlene. Want had ze niet gewoon vakantie en moet ze echt wekelijks in de spotlights?

