De 82-jarige koningin Margrethe van Denemarken moet een zware rugoperatie ondergaan

De koningin, die in april 83 jaar wordt, ondergaat daarom binnenkort een intensieve operatie, meldt Vorsten. De operatie kan op deze leeftijd een grote impact hebben op haar algemene gezondheid, maar op advies van experts gaat koningin Margrethe ervoor.

Koningin Margrethe geopereerd

Op 22 februari is het zover en gaat ze onder het mes in het Rigshospitalet in Kopenhagen. Wat er precies gaat gebeuren tijdens de operatie, is niet bekend. Wel dat het om een lange operatie gaat. Vervolgens wordt ze opgenomen in het ziekenhuis en breekt er een lange periode van revalideren aan. Veel van haar koninklijke verplichtingen worden uitgesteld of geannuleerd. Andere afspraken worden overgenomen door leden van de koninklijke familie, zoals haar zoons Frederik en Joachim. Wanneer Margrethe terugkeert in haar rol als koningin, is afhankelijk van het revalidatieproces.

Bron: Vorsten