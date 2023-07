De grote afwezige: wat is er aan de hand met prinses Charlene van Monaco?

Fans van de prinses denken dat haar afwezigheid wellicht te maken heeft met problemen waarmee de prinses al jaren kampt. Die werden onlangs in een biografie over haar leven, Charlene, the search of a princess, gedeeld.

Afwezig op evenementen

De afwezigheid van prinses Charlene valt niet alleen op omdat ze al vaker van de radar verdween, maar ook omdat ze onlangs goede redenen had om te schitteren. Zo was ze uitgenodigd voor de première van de film over haar schoonvader, Rainier III par lui-même, in het Grimaldi Forum in Monaco, maar kwam ze niet opdagen. Ook stond de prinses op haar social media dit jaar niet stil bij haar twaalfjarige huwelijksjubileum met prins Albert van Monaco op 1 juli, terwijl ze dat normaal gesproken wel doet.

Het turbulente leven van prinses Charlene van Monaco

Een mogelijke oorzaak van de afwezigheid van de prinses is haar turbulente leven. Al sinds ze in 2011 de paleismuren binnenstapte, zou Charlene moeite hebben met de strenge protocollen en regels die binnen de muren gelden. Ook zou haar huwelijk niet altijd goed zijn, getuige meerdere scheidingsgeruchten én werd ze in 2021 opgenomen in een kliniek om bij te komen van uitputtingsverschijnselen, die het gevolg waren van gezondheidsproblemen.

De reden achter haar afwezigheid

Tot nu toe tasten de fans van de prinses in het duister over haar afwezigheid en naar verwachting zal dat ook nog wel even zo blijven. Arlene Prinsloo, die de biografie over de prinses schreef, vertelde aan de Duitse nieuwssite Bunte dat de prinses en haar familie niet snel een boekje opendoen over privé-zaken.

Volgens diezelfde website zou haar afwezigheid, naast aan haar privé-problemen, óók goed te wijten kunnen zijn aan de vakantie van haar kinderen Jacques en Gabriella. Laten we hopen dat de prinses samen met hen is afgereisd naar Corsica, waar de familie vaak op vakantie gaat, en dat haar mentale gezondheid niet opnieuw onder druk staat.

Onze koningin Máxima en prinses Charlene van Monaco hebben verrassend veel met elkaar gemeen. Charlene heeft dan ook een bijzondere band met onze koningin. Libelle’s Anne-Flore vertelt je er alles over in deze video.

Bron: Bunte.de RTL Boulevard