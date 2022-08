De Noorse kroonprins Haakon en Mette-Marit zijn vandaag 21 jaar getrouwd: hun liefste foto’s samen

Haakon komt Mette-Marit in de jaren negentig tegen tijdens een avondje stappen. De twee zijn op slag verliefd, maar krijgen weinig tijd om daarvan te genieten. Het hof en het volk hebben direct kritiek. Mette-Marit, destijds eind twintig, is dan een alleenstaande moeder met zoontje Marius (nu 25 jaar). Ze heeft een verleden van feesten en drugs en de vader van haar kind werd veroordeeld voor drugsbezit.

Mette-Marit maakte meteen indruk op Haakon

Haakon zegt dat de vrouw uit het zuiden van Noorwegen meteen indruk op hem maakte. “Als ze ergens binnenkomt, merk je dat er een bepaalde kracht is.”

Mette-Marit en kroonprins Haakon van Noorwegen tijdens de aankondiging van hun huwelijk, op 21 januari 2000. Beeld Getty Images

Twijfels over haar geschiktheid

Mette-Marit werd dan ook gezien als potentiële schandaalprinses. Over de aangekondigde verloving van Haakon en Mette-Marit in 2000 zijn er dan ook twijfels. Mette-Marit biedt excuses aan voor haar verleden in een emotionele toespraak. “Ik heb een losbandig leven geleid en heb een hoge prijs betaald voor mijn levenservaring”, zegt zij onder andere. “Ik kan de tijd helaas niet terugdraaien. Maar ik ben er sterker van geworden en zal mijn best doen in mijn toekomstige rol van kroonprinses.” En het stel trouwt elkaar.

Mette-Marit en kroonprins Haakon van Noorwegen zwaaien naar het publiek als ze net getrouwd zijn in 2001. Beeld Getty Images

Nog steeds verliefd

Door de jaren heen ontpoppen Mette-Marit en Haakon zich, tegen alle verwachtingen in, als geliefd én liefdevol stel. Niet alleen ziet het volk in dat de vooroordelen onterecht waren, ook de band die het prinselijk paar met elkaar heeft, wordt geroemd. Zo hebben Mette-Marit en Haakon laten zien dat zij oprecht gelukkig met elkaar zijn. De twee worden regelmatig kussend, knuffelend of breed lachend gespot. Het is overduidelijk dat ze na 21 jaar huwelijk nog altijd smoorverliefd zijn.

Kroonprinses Mette-Marit met kroonprins Haakon en zoon Sverre Magnus tijdens een parade in 2010 in Asker. Beeld WireImage

Een gezin van vijf

Het gezin van de twee telt inmiddels vijf leden. Zo kregen ze prinses Ingrid Alexandra (nu 18), de troonopvolger van het stel, gevolgd door prins Sverre Magnus (16). Ook twintiger Marius behoort volledig tot het gezin en is erbij met speciale gelegenheden. Wel heeft hij zich inmiddels teruggetrokken uit de schijnwerpers en leidt een surfleven in Californië. Zijn relatie ging eerder dit jaar uit.

Kroonprinses Mette-Marit met kroonprins Haakon tijdens een sportevenement in 2011. Beeld Bongarts/Getty Images

Kroonprinses Mette-Marit en kroonprins Haakon bezoeken het Noorse gebied Nordland in september 2014. Beeld UK Press via Getty Images

De 25e augustus viert het paar hun huwelijksdag. Al 21 jaar zijn ze gelukkig samen.

Kroonprinses Mette-Marit en kroonprins Haakon vieren in 2016 de nationale dag in Noorwegen. Beeld Getty Images

Bron: Libelle/Nouveau