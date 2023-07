De Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia delen zoet vakantiekiekje

Net als onze Oranjes, zijn ook de Zweedse royals niet socialmediaschuw. Onder de naam ‘prinsparet’, oftewel ‘het prinselijk paar’, postten Carl Philip en Sofia eens in de zoveel tijd op Instagram een hoogtepunt uit hun flamboyante levens.

Gepolijste momenten

Meestal gaat het dan om gepolijste momenten, zoals awarduitreikingen, galadiners en andere officiële gelegenheden waarbij de twee strak in het pak zijn gehesen. Des te leuker is het dan als er eens een casual kiekje verschijnt, vooral als daar het schattige kroost van het prinsenpaar opstaat.

Zomerse traditie

Deze week wensen Carl Philip en Sofia hun volgers zomerse groetjes toe met een ontspannen vakantiefoto met zoons Alexander (7), Gabriel (5) en Julian (2). Hoewel er geen locatie bij staat, is de kans groot dat het plaatje geschoten is in Öland, een eiland in de Oostzee dat vaker achtergrond is voor de jaarlijkse vakantiefoto's van de prins. Hier brengt de Zweedse koninklijke familie traditioneel een deel van de zomer door.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door et (@prinsparet) op 13 Jul 2023 om 0:47 PDT

Bron: Instagram / @prinsparet