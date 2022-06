Deens kroonprinselijk paar haalt kinderen van school om déze schokkende reden

Dit alles om een schokkende reden.

Deens kroonprinselijk paar haalt kinderen van school

Het gaat om de school Herlufsholm in Næstved. Deze school is behoorlijk in opspraak geraakt. In een documentaire op de Deense televisie kwam de gewelds- en pestcultuur die op de eliteschool zou heersen naar buiten.

Lijfstraffen en seksueel misbruik

Daarnaast werd er gesproken over lijfstraffen en seksueel misbruik. Schokkende onthullingen dus. Dit zou ook de reden zijn dat de vorige directeur is ontslagen.

Kritisch rapport

Zaterdag besloot het volledige bestuur van de school op te stappen nadat zij een kritisch rapport van de Deense Onderwijsinspectie onder ogen kregen. Zondag maakte het kroonprinselijk paar bekend dat zij hun kinderen niet meer naar de school zullen sturen.

Statement

Het Deense hof deelt in een statement: “Het is een moeilijk proces voor ons als gezin geweest. Maar op basis van het beeld dat is ontstaan en onze speciale positie als kroonprinselijk paar, hebben we ervoor gekozen dat prins Christian stopt met Herlufsholm en dat prinses Isabella er niet begint na de zomervakantie.”

Welke school dan wel?

Christian zat sinds vorige zomer op de school en Isabella moest er nog beginnen. In de zomer zal het kroonprinselijk paar in samenspraak met hun kinderen besluiten naar welke school ze zullen gaan.

De Deense koningin Margrethe heeft met instemming van de regering gebroken met een eeuwenoude traditie:

Bron: Telegraaf