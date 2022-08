Deens kroonprinselijk paar kiest een nieuwe school voor kinderen na schokkende onthullingen

Wat was er aan de hand? De prestigieuze kostschool Herlufsholm in Næstved, was in opspraak geraakt. Christian zat er al op school en Isabella zou er na de zomer naartoe gaan. Maar in mei kwam in een Deense tv-documentaire de gewelds- en pestcultuur die op de eliteschool zou heersen naar buiten. Daarnaast werd er zelfs gesproken over lijfstraffen en seksueel misbruik.

Geschokt kroonprinselijk paar

Na deze schokkende onthullingen grepen Frederik en Mary in. Ze lieten weten “geschokt’ te zijn. Prins Christian en prinses Isabella gaan na de zomer ieder op een andere school hun opleidingen doen. Christian (16) vervolgt zijn schoolloopbaan na de zomervakantie in de tweede klas van het Ordrup Gymnasium in Gentofte en Isabella (15) gaat naar de negende klas van de Ingrid Jespersens middelbare school in Kopenhagen.

Geen fotomoment

Er is normaal gesproken een fotomoment van deze gebeurtenis. Dit jaar slaat het Deense koningshuis dat maar over. De liefhebbers van het Deense koningshuis moeten het voorlopig dan maar doen met de mooie foto’s en portretten die het gezin begin dit jaar naar buiten bracht.

Bron: ANP