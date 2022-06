We geven haar groot gelijk, want waarom zou een prinses het zichzelf niet comfortabel mogen maken?

Kroonprinses Mary op sneakers

Mary van Denemarken verscheen in een oranje pak van het Australische merk Scanlan Theodore. Tijdens de conferentie in Den Haag droeg ze daar hoge stiletto’s onder, maar bij aankomst stapte de kroonprinses op sneakers de auto uit. Eenmaal binnen wisselde ze die gauw om voor de hakken.

Prinses Mary verscheen op Nike Air Max 95’s. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Nike Air Max 95’s staan erom bekend heel comfortabel te lopen door de luchtkussens in de zolen. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Gekleed in de kleuren van de Nederlandse vlag

Zowel Frederik als Mary hadden erg hun best gedaan om zich passend te kleden. Zo verscheen Mary dus volledig in het oranje. Wát een tof pak! Frederik kleedde zich rood-wit-blauw: hij combineerde een blauw pak met een witte blouse en een rood met blauw gestreepte stropdas.

Frederik en Mary van Denemarken in de kleuren van de Nederlandse vlag Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary in Nederland

Het tweedaagse handelsbezoek van Frederik en Mary van Denemarken staat vooral in het teken van duurzame energie en innovatieve gezondheidszorg. De aftrap vond plaats in het The Hague Conference Centre. Premier Mark Rutte hield een toespraak, net als minister Rob Jetten. Ook prins Frederik zelf nam het woord.

Deense royals kleden zich tijdens bezoek aan Nederland in de kleuren van onze vlag Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De look van Máxima

Maandagavond ging het paar naar de Grote Kerk in Den Haag voor een diner met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Zowel Máxima als Mary gingen in het zwart. Máxima stal de show met een zwarte off shoulder-cocktailjurk van Carolina Herrera. Lees hier alles over de look van onze koningin. Ook Máxima verschijnt weleens op platte schoenen en zelfs sneakers. Kijk maar.

De Deense koningin Margrethe heeft met instemming van de regering gebroken met een eeuwenoude traditie:

