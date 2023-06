Deense prins Christiaan laat zich inspireren door Amalia en ziet van toelage af

Het Deense koningshuis laat deze week in een verklaring weten dat de prins heeft besloten om voorlopig van zijn toelage af te zien.

Uitzondering bij troonwisseling

Prins Christian zou in oktober, de maand waarin zijn verjaardag valt, de toelage ontvangen. Hij heeft echter besloten dat hij zich de komende jaren vooral wil focussen op zijn studies. Pas als hij 21 is wil hij de toelage opnieuw overwegen. Op dit moment zit zijn oma, koningin Margrethe, nog op de troon. “Als er voor zijn 21ste sprake is van een verwisseling van de troon, dan kan het zijn dat hij eerder terugkomt op zijn besluit”, aldus het koningshuis.

Meer naar de achtergrond

Dit betekent ook dat Christian nog lang niet op de voorgrond zal treden. Alleen in het geval van een troonwisseling zal hij vaker publieke (koninklijke) taken uitvoeren, zo laat een woordvoerder weten. “Maar dit hangt ook af van hoe ver hij is met zijn studie. Tot dit überhaupt het geval is zal hij slechts beperkt te zien zijn tijdens officiële gelegenheden.”

Prinses Amalia

Onze eigen prinses Amalia besloot ook om in 2021 voor haar achttiende verjaardag van haar toelage van 1,6 miljoen euro af te zien. Zolang ze studeert en geen officiële taken uit kan voeren, wil ze geen toelage ontvangen. De prinses gaf destijds aan dat mocht ze krap bij kas zitten, haar ouders zullen bijspringen of dat ze een bijbaantje zal nemen.

