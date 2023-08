Déze 4 royals hebben een tatoeage

Leven volgens de strenge regeltjes van een koningshuis én een tatoeage hebben, gaat dat eigenlijk wel samen? Jazeker, zo blijkt uit de permanente plaatjes van een aantal Europese royals. Bij sommigen heeft hun lichaamsversiering een emotionele lading, maar bij anderen blijft de betekenis gissen.

Prinses Eugenie van het Verenigd Koninkrijk

Toen wijlen koningin Elizabeth vorig jaar 70 jaar op de troon zat, werd dat uitgebreid gevierd in St. Paul's Cathedral. Natuurlijk was ook prinses Eugenie van de partij, maar met een bijzondere nieuwe ‘accessoire’. Ze heeft namelijk een kleine cirkel achter haar oor laten tatoeëren. Wat de betekenis daarvan precies is, heeft Eugenie nog niet verklapt.

Prinses Sofia van Zweden

Vóór dat de Zweedse prinses Sofia trouwde met kroonprins Carl Philip, was ze bikinimodel en yoga-instructrice in New York en Stockholm. Uit die wilde periode heeft ze enkele souvenirtjes overgehouden, namelijk een grote tatoeage van een vlinder op haar ribben en een zonnig symbool op het midden van haar bovenrug.

Prins Frederick van Denemarken

De statige koonprins Frederik van Denemarken heeft onder zijn strakke pak ook een aantal verrassingen zitten. Op zijn kuit staat een haai en op zijn bicep is een gevlochten symbool te zien. Beide versieringen verwijzen naar zijn tijd bij de marine, waar hij als kikvorsman in een speciaal elitekorps zat. De haai zou een insigne zijn van het korps. De andere tattoo staat naar verluid voor ‘Pingu’, de bijnaam die Frederick kreeg toen zijn duikpak vol water liep. Hij waggelde daardoor als een pinguin.

Overigens is Frederick niet de enige Deense royal met tatoegaes. Zijn opa Fredrik IX (1899 - 1972) maakte het nog een stuk bonter. Zijn lichaam was namelijk bezaaid met plaatjes van draken, vogels en een anker.

Prins Bernhard

Iemand die ook een permanent plaatje liet zetten, is prins Bernhard. Op zijn onderarm prijkt een esculaapteken, het Griekse symbool voor genezing, dat hij in Afrika liet zetten. Al van kinds af aan had Bernhard problemen met zijn gezondheid en gedurende zijn leven is hij talloze keren onder het mes geweest. “Ik ben een halve dokter’”, zou hij volgens Trouw weleens gezegd hebben.

Prins Bernhard in 1996. Beeld Sygma via Getty Images

