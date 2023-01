Deze drie royals gaven in 2022 het meeste geld uit aan kleding (en het is níet Máxima)

Als je geld hebt als water, dan is het vanzelfsprekend dat je dagelijks in de mooiste designerkleding paradeert. We genieten regelmatig van de spannende looks van Máxima, maar ook andere royals kunnen er wat van. UFO No More berekent ieder jaar wat 19 vrouwelijke royals aan nieuwe kleding kochten. Deze drie modekoninginnen spannen de kroon:

3. Kate Middleton, Prinses van Wales

Mode-totaal: €217.310,46

Ook van Kate's stralende looks krijgen we geen genoeg. De prinses is gek op luxe modehuizen als Alexander McQueen en Alice Temperley, maar draagt ook gerust een kledingstuk van Zara. Begin december verraste ze zelfs in een gifgroene gehuurde jurk.

Toch spendeert ook Kate erop los, want ze shopte in 2022 voor een dikke twee ton een garderobe bij elkaar. Haar pronkstuk is een ijsblauwe galajurk van 16.000 pond.

2. Prinses Olympia

Mode-totaal: €227.604,42

Een nieuwkomer in de lijst is prinses Olympia van Griekenland. Deze 26-jarige godin van de mode laat steeds meer van zichzelf zien op Instagram, en draagt dan niet bepaald H&M’etjes. Haar kledingbudget in 2022 was meer dan twee ton.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Olympia of Greece (@olympiagreece) op 2 Jan 2023 om 11:38 PST

1. Prinses Charlene

Mode-totaal: €739.541,52

Prinses Charlene mag dan een zware periode achter de rug hebben, haar gevoel voor stijl heeft ze altijd gehouden. Vorige maand spotten we Charlene en dochter Gabriella nog in matchende koningsblauwe jassen en tijdens een liefdadigheidsevenement in november zagen we een peperdure diamant om haar nek.

Dat Charlene kosten noch moeite bespaart om er feilloos uit te zien, blijkt uit haar garderobe van 2022. Deze heeft namelijk een prijskaartje van meer dan zeven ton. Ze laat daarmee de andere royals ver achter zich.

En Máxima dan?

In het rijtje big mode-spenders staat dus niet onze eigen modekoningin Máxima. Zij blijkt dit jaar namelijk best bescheiden als het om kleding shoppen gaat. Natuurlijk weet ook Máxima de dure designers te vinden, maar ze maakt ook weleens duurzame keuzes door kleding vaker te dragen, bijvoorbeeld. Ze eindigt op de twaalfde plek, met 113 nieuwe kledingstukken van gemiddeld duizend euro per stuk.

