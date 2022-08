Deze royal (17) is binnenkort te zien in een Noorse tv-serie

Vanaf wanneer de serie te bekijken is, is nog niet helemaal duidelijk, maar welke powervrouwen eraan meedoen is al wel bekendgemaakt. Eén van hen viel op: Leah Isadora Behn (17), de middelste dochter van de Noorse prinses Märtha Louise.

‘Power women Norge’

De naam verraadt het al: het programma gaat over Noorse powervrouwen. Power women Norge wordt een realityserie waarin vijf powervrouwen worden gevolgd tijdens hun dagelijks leven. Naast de Noorse royal worden ook de medeoprichter van equalitycheck.com Isabelle Ringnes, zakenvrouw Anita Krohn Traaseth, hoofdredacteur van kkmagazine Ingeborg Heldal en actrice Iman Meskini gevolgd. Best een goed gezelschap!

Leah Isadora Behn

Leah zelf staat vooral bekend om haar make-up tutorials. Ze heeft een aardig aantal volgers op social media, waar ze haar mooiste looks deelt. Ze won er vorig jaar zelfs een Vixen award voor.

Royal, maar geen prinses

Je zou misschien denken dat Leah Isadora Behn, als dochter van het oudste kind van de Noorse koning, prinses is, maar dat is dus niet zo. Toen haar moeder, prinses Märtha Louise, werd geboren, hadden mannen nog voorrang op de troon. Sterker nog, in haar geboortejaar deden vrouwen überhaupt pas mee in de lijn van troonopvolging, maar dan wel ná de mannen. Pas in 1990 ging het feministische lampje in Noorwegen helemaal branden en sindsdien is de eerstgeboren troonopvolger. Dit werd niet met terugwerkende kracht ingevoerd, waardoor de jongere broer van Märtha Louise, prins Haakon, koning zal worden.

