Dit is de favoriete maaltijd van jubilerende koning Filip

We weten eigenlijk niet heel veel van koning Filip. De vorst staat niet heel graag in de belangstelling en schuift liever zijn vrouw koningin Mathilde naar voren.

Dankzij VTM weten we nu een klein beetje meer. Zo blijkt Filip het liefst pasta te eten en dan met name spaghetti. Hij zei dat in maart 2020 tijdens een schoolbezoek in Diepenbeek. De kinderen mochten de koning vragen stellen, zo liet VTM Nieuws vrijdag zien.

Oude beelden

VTM zond de beelden vrijdag uit, maar ze zijn eigenlijk uit 2020. Er zou toen een documentaire voor zijn 60e verjaardag worden gemaakt. Maar omdat corona uitbrak, werd de documentaire niet gemaakt. Het Belgische journaal liet een aantal van de gemaakte opnames nu alsnog zien.

Naast het verklappen van zijn favoriete maaltijd vertelde Filip ook dat het leuk is om in een paleis te wonen. “Het is soms groot en soms loop je er een beetje verloren doorheen. En de kinderen kunnen zich verstoppen.”

Er zijn ook fragmenten van Filip die zijn toespraak voor de nieuwjaarsreceptie in het paleis in Brussel oefent en vergadert met z’n adviseurs.

Filip tien jaar op de troon

Vrijdag was een nationale feestdag in België. Toen vierde Filip dat hij nu tien jaar koning van België is. In de avond was er een afsluitend feest in het Jubelpark in Brussel met verschillende artiesten. Filip bedankte aan het einde van de avond samen met koningin Mathilde en hun kinderen op podium het Belgische volk.

“Wat een mooie avond, wat een mooi feest. Met zoveel vreugde, zoveel talenten. Bedankt aan iedereen, onze hele familie is heel blij om met jullie te vieren.“ Aan het einde riep hij: “Happy Belgium!” Dat was ook de titel van de feestelijke avond in het park.

Eerder op de dag was er onder meer een defilé waarin ook twee van de kinderen van het koningspaar meeliepen.

Bron: HLN/ANP