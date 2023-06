Dit valt op aan prinses Charlene: ontspannen in de picture

Charlene liep woensdag de rode loper op van het 62e ‘Monte Carlo TV Festival’ in een oogverblindende zijden jurk van haar favoriete ontwerper Akris. De mouwloze maxidress van de prinses werd hier en daar zelfs ‘Bond-girl glamour’ toegedicht. De oorbellen ingelegd met diamanten en gele saffieren die ze daarbij droeg, maakten haar look compleet. Sinds mei heeft de prinses ook een opvallende nieuwe coupe.

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

Charlene heeft gezondheidsproblemen overwonnen

Charlene kwam solo naar het event en het viel insiders en royaltywatchers op dat ze steeds relaxter voor de dag komt. Ze heeft een lange periode van gezondheidsproblemen achter de rug, waardoor ze zich in heel 2021 nauwelijks liet zien. Charlene werd meerdere keren geopereerd vanwege een oor-, neus- en keelontsteking en bracht maanden door in Zuid-Afrika.

Charlene als fashionista

Pas in de loop van vorig jaar trad Charlene langzaam maar zeker weer naar buiten. Sinds die tijd rijgt ze de fotomomentjes aaneen en toont ze zich een ware fashionista.

Charlene met Albert

Er zijn dan wel geruchten over de scheurtjes in het huwelijk met prins Albert, maar er zijn weinig tekenen die daar echt op wijzen. Regelmatig zijn Charlene en Albert samen te zien, zo ook afgelopen zaterdag tijdens de viering van het Fête de la Saint Jean.

Beeld BrunoPress/The Photo One

Monaco viert op 24 juni namelijk de geboortedag van Johannes de Doper. Daarvoor wordt op het plein voor het koninklijk paleis in Monte Carlo een vreugdevuur aangestoken. Charlene en Albert toonden zich met hun kinderen op het balkon van het paleis.

Beeld BrunoPress/The Photo One

Charlene hield het zaterdag eenvoudiger in een oversized elegante satijnen blouse van Zara voor een kort balkonmoment. Maar het was lang genoeg om te zien dat de prinses er weer prachtig uitzag.

Bron: Hello!/Nouveau