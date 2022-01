We zetten zijn affaires en (buiten)echtelijke kinderen op een rij.

Tweeling met prinses Charlene

Prins Albert van Monaco kreeg een 2006 een relatie met de twintig jaar jongere Charlene Wittstock. De twee trouwden in 2011 en in 2014 beviel Charlene van prinses Gabriella en prins Jacques. Naast de tweeling met Charlene heeft Albert buiten zijn huwelijk om ook kinderen bij andere vrouwen.

Dochter Jazmin

Zo kreeg prins Albert in 1992 samen met Tamara Rotolo dochter Jazmin Grace. In 2006 gaf de prins pas toe dat Jazmin zijn dochter is. Hij gaf aan dat hij Jazmin wilde beschermen totdat ze volwassen was. “Ik was 14, klaar om naar de middelbare school te gaan, toen in de media kwam dat mijn vader een dochter had, en dat ik dat was”, vertelde Jazmin daarover in Harper’s Bazaar. “Het was een hele omschakeling om zoveel aandacht te krijgen. Maar ik wist dat het op een dag zou komen.”

Zoon Alexandre

Jazmin woont in de Verenigde Staten en timmert aan de weg als actrice. Inmiddels heeft ze goed contact met haar vader en post ze ook weleens foto’s van de tweeling op social media. Jazmin is overigens niet het enige buitenechtelijke kind van Albert. In 2003 kwam zijn zoon Alexandre Coste ter wereld. In 2005 erkende de prins dat hij met stewardess Nicole Tossoukpe een zoon heeft.

Band Alexandre en Jazmin

Alexandre heeft met zowel Jazmin als zijn vader goed contact. Beide kinderen hebben echter geen recht op de Monegaskische troon, omdat hun ouders nooit getrouwd zijn.

Een vijfde kind?

Jazmin en Alexandre zijn de twee buitenechtelijke kinderen die door Albert zijn er erkend, maar er is nog een vrouw die beweert een kind te hebben samen met de prins. Een Braziliaanse vrouw, waarvan de naam niet in de media mag verschijnen, zegt dat Albert de vader is van haar dochter die in 2005 ter wereld kwam. De vrouw woont in Italië en zegt dat de twee in 2004 een hartstochtelijke affaire hadden.

Rechtszaak

De Braziliaanse wil een DNA-test afdwingen en diende de zaak in februari 2021 in bij de rechtbank in Milaan. Volgens Alberts advocaat Thierry Lacoste zijn de aantijgingen nergens op gebaseerd. Volgens documenten heeft de vermeende dochter wel een handgeschreven brief naar het paleis gestuurd. “Ik begrijp niet waarom ik ben opgegroeid zonder vader en je me niet wilt zien, nu ik je gevonden heb”, stond er in de brief.

Bron: Vorsten, Beaumonde, Haper’s Bazaar