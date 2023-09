Dít zijn de mooie plannen van de Europese prinsen en prinsessen

Eerder vertelden we je al hoe de zomer van de Oranjes eruitzag, maar nu vertellen je we wat de komende maanden voor alle Europese prinsen en prinsessen in petto hebben.

Prinses Isabella

Prinses Isabella (16), haar volledige naam is Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, is het tweede kind van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken. Haar staat een spannende tijd te wachten, want de prinses begint na de zomer op een nieuwe school. Net als haar vader en oom, die er vroeger ook op school zaten, gaat ze naar het Øregård Gymnasium in de plaats Deense plaats Hellerup.

Dít zijn de mooie plannen van prinses Isabella (derde van links) Beeld Getty Images

Prins Christian

De bijna twee jaar oudere broer van prinses Isabella, prins Christian Valdemar Henri John (17), is net klaar met zijn middelbare school. Nu hij bijna achttien wordt, mag hij bepalen welk pad hij wil bewandelen. Welk pad dat is, is nog niet bekend. Het kan daarom zijn dat hij weer de schoolbanken in gaat, dat hij aan een leuke baan begint óf dat hij voor een tussenjaar kiest. Leuk feitje: de prins heeft, net als prinses Amalia, besloten om voorlopig van zijn toelage af te zien.

Dít zijn de mooie plannen van prins Christian Beeld Martin Ziemer

Prinses Elisabeth

Prinses Elisabeth (21), haar volledige naam is Elisabeth Thérèse Marie Hélène, is het eerste kind van koning Filip van België en koningin Mathilde. De prinses is een bezige bij, want hoewel ze net haar tweede jaar geschiedenis en politiek in Oxford heeft afgerond, deed ze deze zomer ook nog mee aan een zomerkamp van de Koninklijke Militaire School in Brussel. Na de zomer gaat ze verder met haar studie.

Dít zijn de mooie plannen van prinses Elisbeth Beeld Getty Images

Prinses Leonor

Kroonprinses Leonor van Spanje, haar volledige naam is Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, is de eerste dochter van Felipe van Spanje en Letizia Ortiz Rocasolano. Net als prinses Alexia, die vandaag haar eerste officiële werkbezoek had, rondde zij dit jaar haar studie aan het UWC Atlantic in Wales af. Na de zomer begint ze aan een militaire training bij de landmacht, de luchtmacht en de marine. Spannend!

Dít zijn de mooie plannen van prinses Leonor Beeld WireImage

Prinses Ingrid

Prinses Ingrid (19), haar volledige naam is Ingrid Alexandra van Noorwegen, is het eerste kind van kroonprinses Haakon Magnus van Noorwegen en het tweede kind van prinses Mette-Marit. De ambitieuze prinses begint na de zomer als schoolassistent en milieumedewerker op de Uranienborg School. Ze zal daar een jaar werkzaam zijn, omdat ze over een jaar begint met haar militaire training bij het Ingenieursbataljon van Brigade Nord.

Dít zijn de mooie plannen van prinses Ingrid Beeld ANP / Dana Press Photo

Sverre Magnus

Prins Sverre Magnus van Noorwegen (17) is het jongere broertje van prinses Ingrid. Hij begint na de zomer aan zijn laatste jaar op de Elvebakken Upper Secondary School in Oslo. Wat hij daarna wil doen, weten we nog niet, maar de kans is aanwezig dat hij net als zijn zus een militaire training zal gaan volgen.

Dít zijn de mooie plannen van prins Sverre Magnus Beeld ANP / Dana Press Photo

Prinses Amalia

Prinses Amalia (19) is de oudste dochter van onze eigen koning Willem-Alexander en koningin Máxima. In september 2022 is zij begonnen aan de studie Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Het begin van haar studie verliep niet geheel vlekkeloos, dus we hopen voor haar dat haar tweede jaar fijner zal zijn.

Dt zijn de mooie plannen van prinses Amalia Beeld WireImage

Prinses Alexia

Prinses Alexia (18), haar volledige naam is Alexia Juliana Marcela Laurentien, is de middelste dochter van koning Willem-Alexander en prinses Máxima en daarmee het jongere zusje van prinses Amalia. Deze zomer behaalde zij haar Internationaal Baccalaureaat aan het United World College of the Atlantic (UWC Atlantic) in Llantwit Major in Wales. Vanaf deze zomer begint ze met een tussenjaar, waarin ze naar verwachting zal reizen, werken én bijkomen van een naar eigen zeggen ‘bewogen jaar’.

Dít zijn de mooie plannen van prinses Alexia Beeld ANP

Prinses Ariane

Prinses Ariane (16), haar volledige naam is Ariane Wilhelmina Máxima Ines, is de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima en daarmee het jongste zusje van prinses Amalia en prinses Alexia. Haar staat, net als prinses Leonor en prinses Isabella, een spannende tijd te wachten. Na de zomer begint de jongste prinses van de drie namelijk met haar nieuwe studie aan het United World College Adriatic in Duino-Aurisina.

Dít zijn de mooie plannen van prinses Ariane Beeld ANP

Bron: RTL Boulevard