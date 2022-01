Dit zijn de mooiste kiekjes van de koningin.

Samen met koning Frederik

Margrethe Alexandrine Porhildur Ingrid is geboren op 16 april 1940, een week na de Duitse invasie in Denemarken. In Denemarken gold op dat moment een wet die bepaalt dat alleen mannentroonopvolgers mogen zijn. In 1953 werd die wet afgeschaft.

Margrethe met haar vader koning Frederik IX. Beeld Ullstein bild via Getty Images

Eerste officiële foto

Na de dood van haar vader Frederik IX van Denemarken werd Margrethe koningin van Denemarken. Ze is de tweede Margrethe die over Denemarken regeert: Margrethe I was vorstin van 1387 tot 1412. Dit is haar eerste officiële foto als koningin.

1972: De eerste officiële foto van koningin Margrethe II van Denemarken, dochter van koning Frederik IX, na haar troonsbestijging. Beeld Hulton Archive/Getty Images

Huwelijk met prins Henrik

Op 10 juni 1967 trouwde Margrethe met Henri de Laborde de Monpezat, een Franse diplomaat. Na zijn trouwdag nam hij de naam Henrik van Denemarken aan. In 2018 overleed hij op 83-jarige leeftijd in zijn slaap.

Koningin Margrethe met prins Henrik op haar 40e verjaardag in 1980. Beeld Keystone/Getty Images

Twee zoons

Een jaar na haar huwelijk met prins Henrik van Denemarken werd zoon Frederik geboren. Naar traditie wordt de (mannelijke) troonopvolger altijd Frederik of Christian genoemd. Een jaar later beviel ze van haar tweede zoon Joachim.

Koningin Margrethe met prins Henrik en zoons Joachim en Frederik. Gemaakt in Marselisborg Palace in Aarhus 1972. Beeld Keystone/Getty Images

Kleinkinderen

De koningin heeft maar liefst acht kleinkinderen: Christian, Nikolai, Felix, Isabella, Vincent, Josephine, Athena en Henrik.

De koningin en haar kleinkinderen. Beeld Getty Images

Onderonsje

Een onderonsje met haar oudste kleinkinderen Felix en Nikolai.

2021: Koningin Margrethe bij slot Frederiksborg waar ze haar kleinkinderen, prins Felix en prins Nikolaj, verwelkomt. Beeld Getty Images

Bezoek aan Disneyland

Margrethe bracht in 1960 als prinses een bezoekje aan Disneyland in Californië met prinses Astrid van Noorwegen en prinses Margaretha van Zweden. Het leverde dit iconische plaatje op.

1960 (van links naar rechts): prinses Astrid van Noorwegen, prinses Margaretha van Zweden en prinses Margrethe van Denemarken in Disneyland, Anaheim. Beeld Bettmann Archive

Samen met Máxima

De band tussen het Deense en Nederlandse koningshuis is erg hecht. Zo is koningin Margrethe de meter van koning Willem-Alexander. Regelmatig gaan ze bij elkaar op staatsbezoeken en bezoeken ze elkaars feestjes.

2015: Koningin Máxima groet koningin Margrethe en prins Henrik of Denmark tijdens staatsbanket. Beeld UK Press via Getty Images

