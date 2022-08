Duitse prins Ludwig is (eindelijk) verloofd met deze half Nederlandse vrouw

Dit artikel is afkomstig uit Nouveau magazine. Elke dag verschijnt er een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

Over Sophie-Alexandra

Wie is de aanstaande prinses Sophie-Alexandra? Die is half Nederlands en half Canadees en studeert momenteel in Oxford, met een specialisatie in de rechten van slachtoffers van seksueel geweld in conflicten. Eerder werkte ze voor de Verenigde Naties en schreef ze over terrorisme en mensenhandel in Centraal en Oost-Europa. Een trouwdatum is nog niet geprikt, maar afgaand op de verlovingsfoto’s zal de bruiloft de nodige Beierse tradities eren.

Prince Ludwig of Bavaria and Sophie-Alexandra Evekink have shared two pictures for their engagement!



His father Prince Luitpold said to BILD: “Ludwig made a good choice. My future daughter-in-law is a very intelligent and educated woman”



📷: Prince Ludwig of Bavaria

Prins Luitpold Beeld Getty Images

Prins Luitpold (71), Ludwigs vader, geeft het stel zijn zegen: “Ludwig heeft een goede keuze gemaakt. Mijn aanstaande schoondochter is een zeer intelligente en goed opgeleide vrouw.”

Over prins Ludwig

Ludwig is de achter-achterkleinzoon van de laatste koning van de Duitste staat Beieren, Ludwig III.

De laatste koning van Beieren, Ludwig III. Beeld Getty Images

Ludwig III met zijn vrouw, koningin Marie Therese van Oostenrijk-Este. Beeld Getty Images

Ludwig III regeerde maar kort, van 1913 tot 1918. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak was het snel gedaan met de monarchie en ontstond de Weimar Republiek. De huidige prins Ludwig is dus alleen prins in naam en vertegenwoordiger van de geschiedenis van de familie.

Slot Nymphenburg in de Duitse stad München, dat vroeger de zomerresidentie was van het Beierse Hof. Beeld Getty Images

In het dagelijks leven is de knappe Ludwig gewoon manager en opzichter van het land van de familie, die zetelt in Slot Nymphenburg. Ludwig studeerde daarnaast rechten en richtte Learning Lions op, een ‘digital empowerment program’ met leermogelijkheden voor jongvolwassenen in Kenia.

Prince Ludwig of Bavaria (b.1982) is the eventual Head of the Bavarian Royal Family.



He is the son of Prince Luitpold and Princess Beatrix of Bavaria.#WittelsbachWednesday pic.twitter.com/fNfF0VGTOL — Seth B. Leonard (@sethbleonard) 30 december 2022

Als de derde van vijf kinderen en de enige zoon, is Ludwig de stamhouder en zal hij ooit hoofd van het Huis van Beieren worden. Het huidige hoofd van de dynastie is Franz, de hertog van Beieren, en een neef van Luitpold. Maar aangezien Franz en zijn jongere broer geen zonen hebben, gaat de lijn na Frans’ dood over op Luitpold en daarna op Ludwig. Qua emancipatie valt er nog wel wat terrein te winnen in Beieren.

